المنصوري يتألق في «دبي كايت سيرف»

المصدر: (دبي - البيان)

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خطف محمد عبيد المنصوري الأضواء من الجميع، بعدما انتزع ثلاث ميداليات ملونة، ذهبيتين وبرونزية، حيث فاز بالمركز الأول في «الاستعراض الحر» في منافسات بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات -كايت سيرف- التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، منافسات البطولة للموسم السادس على التوالي، بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث. توج الفائزين المهندس خالد خميس بن دسمال عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد عبد الله حارب الفلاحي المدير التنفيذي، يرافقهما المقدم علي عبد الله النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي.

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