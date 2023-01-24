«مجلس الرياضيين في شرطة دبي» يناقش التوجهات المستقبلية

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت شعار فكر ريادي لمجتمع رياضي، نظم مجلس الرياضيين في شرطة دبي «خلوة الرياضيين» الثانية، لأعضاء المجلس في تشكيلته الجديدة، بهدف مناقشة التوجهات المستقبلية للرياضة في شرطة دبي، وإطار العمل والترابط الاستراتيجي بين أهداف المجلس واستراتيجية شرطة دبي.

ونُظمت الخلوة في «كايت بيتش» جميرا، بحضور أعضاء المجلس، والرياضيين من موظفي شرطة دبي على مستوى الرياضة الفردية والجماعية، وأصحاب الإنجازات المحلية والدولية، وعدد من ملاك العمليات، بهدف الخروج بأفكار إبداعية استعداداً لإطلاق استراتيجية جديدة للرياضة في شرطة دبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز