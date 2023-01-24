الفرنسي بيريز يتصدر «السباق إلى دبي» للغولف

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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اعتلى الفرنسي فيكتور بيريز صدارة ترتيب الموسم لجولة «دي بي ورلد» للغولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، أمس، بعد فوزه بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، أول من أمس في نادي ياس لينكس، وهي أولى بطولات سلسلة رولكس لهذا العام.

تمكن الفرنسي من حسم اللقب بعد إنهاء المنافسات برصيد 18 ضربة تحت المعدل، ليحصد 1.335 نقطة، وضعته في صدارة ترتيب «السباق إلى دبي»، ورفعت سقف تطلعاته للتواجد ضمن قائمة أفضل اللاعبين المتأهلين إلى البطولة الختامية للموسم، متمثلة ببطولة جولة دي بي ورلد التي تقام في عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل.

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