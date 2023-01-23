المنصوري يتألق في «دبي كايت سيرف»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت منافسات بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات -كايت سيرف- التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي 2022-2023، عن مواهب إماراتية متميزة وصاعدة في هذه الرياضة المثيرة والجميلة. وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، منافسات البطولة للموسم السادس على التوالي، بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وبالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، حيث شملت المنافسات 12 فئة متنوعة في أربع مسابقات، هي توين تيب والاستعراض الحر وهايدروفويل، إضافة إلى (وينيغ فويل)، التي أقيمت للمرة الأولى.

وسجل أبطالنا تألقاً واضحاً في المسابقات الأربعة التي أقيمت في الحدث، بمشاركة 81 متسابقاً ومتسابقة من المحترفين والهواة، مثلوا عدة بلدان، هي: لبنان وفلسطين وسوريا وتونس ومصر وبريطانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا والبرتغال وهولندا وأوكرانيا وبولندا وبلجيكا وألمانيا وبلغاريا والفلبين وسيرلانكا والأرجنتين وكندا وجنوب أفريقيا، إضافة إلى أبطالنا نجوم منتخبنا الوطني.

أضواء

كما خطف محمد عبيد المنصوري الأضواء من الجميع، بعدما انتزع ثلاث ميداليات ملونة، ذهبيتين وبرونزية، حيث فاز بالمركز الأول في (الاستعراض الحر)، متفوقاً على بطلينا المتسابق رقم 23 غيث أحمد سيف الغيث المري (الثاني)، والمتسابق رقم 43 سالم راشد سالم السويدي (الثالث)، كما نال المنصوري ذهبية مسابقة (توين تيب)، متقدماً على بطلينا المتسابق رقم 13 راشد أحمد الفلاسي (الثاني)، وغيث أحمد سيف الغيث المري (الثالث).

ونجح بطلنا المتسابق رقم 46 عبد العزيز عبد الله محمد صالح المرزوقي، في الفوز بلقب منافسات فئة هايدروفويل، متقدماً على بطلينا غيث أحمد سيف الغيث المري (الثاني)، ومحمد عبيد محمد المنصوري (الثالث).

واستطاع بطلنا الصاعد المتسابق رقم 68 عبد الله ضاحي سالم بطي المحيربي، الفوز بذهبية الاستعراض الحر ناشئين، متفوقاً على البولندي رقم 13 فريدريك سزيسني (الثاني)، والبلجيكي رقم 16 لويك دي ريموند (الثالث)، ليؤكد على موهبته الكبيرة، كواحدة من أبطالنا الموهوبين الصاعدين.

تألق

كذلك شهدت منافسات البطولة، تألق المتسابق رقم 37 السريلانكي انشكا دينيل، الذي أحرز ذهبيتي الاستعراض الحر وتوين تيب، بينما نال المتسابق رقم 33 البرتغالي خوسيه جووا كويم دي ألميدا، ذهبية هايدروفويل، ولدى فئات السيدات، حصدت المتسابقة البريطانية رقم 54 سارا دوغلاس، ذهبيتي الاستعراض الحر وهايدروفويل، وحصلت المتسابقة رقم 62 البولندية مارتا آنا مورلو على ذهبية توين تيب.

عقب انتهاء المسابقات، قام المهندس خالد خميس بن دسمال عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد عبد الله حارب الفلاحي المدير التنفيذي، يرافقهما المقدم علي عبد الله النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي، ومحمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية، ومحمد عبد الله العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وعلي الشيبة النعيمي مدير إدارة الممرات المائية والأمن في شركة نخيل، بتتويج أبطال الفئات المختلفة.

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