خلوة استراتيجية لـ«مجلس الرياضيين في شرطة دبي»

المصدر: دبي - البيان

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تحت شعار فكر ريادي لمجتمع رياضي، نظم مجلس الرياضيين في شرطة دبي «خلوة الرياضيين» الثانية، لأعضاء المجلس في تشكيلته الجديدة، بهدف مناقشة التوجهات المستقبلية للرياضة في شرطة دبي، وإطار العمل والترابط الاستراتيجي بين أهداف المجلس واستراتيجية شرطة دبي.

ونُظمت الخلوة في «كايت بيتش» جميرا، بحضور أعضاء المجلس، والرياضيين من موظفي شرطة دبي على مستوى الرياضة الفردية والجماعية، وأصحاب الإنجازات المحلية والدولية، وعدد من ملاك العمليات، بهدف الخروج بأفكار إبداعية استعداداً لإطلاق استراتيجية جديدة للرياضة في شرطة دبي.

وقالت الدكتورة مريم المطروشي، رئيسة مجلس الرياضيين في شرطة دبي، إن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وجه بوضع استراتيجية إبداعية لدعم الرياضة والرياضيين في شرطة دبي، تتناسب مع تطلعات وتوجهات شرطة دبي في هذا الجانب، وإن هذه الخلوة مرحلة وخطوة من برنامج متكامل تم إعداده لرفع مستوى التنسيق في القطاعات كافة في شرطة دبي، بهدف تقديم رؤية واستراتيجية واضحة للمنظومة الرياضية في شرطة دبي.

وأضافت المطروشي، إن شرطة دبي تمتلك كوادر رياضية محترفة في مختلف الرياضات، وبين موظفيها من حقق إنجازات وبطولات محلية وعالمية، وإن تاريخ شرطة دبي مع الرياضة ليس وليد اللحظة، وإنما كانت شرطة دبي وما زالت سباقة في رفد المجتمع الرياضي والرياضة في الدولة بالكوادر المحترفة، ولذا أتت الخلوة بهدف سماع صوت الرياضيين وتطلعاتهم وآرائهم واقتراحاتهم وأفكارهم الإبداعية لدعم منظومة الرياضة في شرطة دبي.

أهداف

من جانبه، قال النقيب سعيد المري، نائب رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، إن الخلوة تأتي في إطار جهود المجلس لنقل المنظومة الرياضية إلى مستوى عالٍ من الأداء، بما يضمن ويحقق أهداف وتطلعات الرياضيين في شرطة دبي، وضمان استدامة الرياضة لهم إلى جانب عملهم، وتسهيل وتقديم كل ما يلزم من دعم يساعدهم على تحقيق الإنجازات الرياضية، ونشر الثقافة الرياضية.

وبين النقيب المري، أنه بعد الجلسة الافتتاحية للخلوة التي تضمنت إنجازات المجلس ومستوى منظومة الرياضة في شرطة دبي، والتطلعات المستقبلية، تم توزيع الأعضاء المشاركين في الخلوة على مجموعات مبنية على أنواع وتصنيف الرياضات، سواء فردية أو جماعية، ثم تلاها جلسة مشتركة لمناقشة الأفكار وحصرها وإعادة دراستها من قبل لجنة تخصصية، وذلك استعداداً لإطلاق الاستراتيجية الجديدة.

وناقشت الجلسة العديد من المحاور المتعلقة بعمل المجلس، ومنها الترابط الاستراتيجي مع التوجهات الحكومية، والترابط مع استراتيجية شرطة دبي، ومهام عمل اللجان في المجلس، ومنها لجنة العمل الإداري ولجنة الفعاليات والمبادرات واللجنة الإعلامية ولجنة أصحاب الهمم ولجنة المرأة.

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