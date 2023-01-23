5 شخصيات إماراتية تنضم إلى لجان «دولي الشطرنج»

المصدر: دبي - البيان

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نالت 5 شخصيات إماراتية ثقة الاتحاد الدولي للشطرنج باختيارهم ضمن اللجان العامة بالاتحاد، وهم سلطان علي الطاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات، مستشاراً باللجنة الفنية،ومهدي عبدالرحيم مستشاراً للجنة الحكام،وسعود المرزوقي عضواً بلجنة الفعاليات والأحداث،وعمر نعمان عضواً بلجنة الرياضيين والدكتور محمد الطاهر عضواً باللجنة الطبية.

الجدير بالذكر أن الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي،رئيساً للاتحاد الآسيوي للشطرنج،والشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيساً للاتحاد العربي للشطرنج، وهشام الطاهر أميناً عاماً للاتحاد الآسيوي،وجمال المدفع أميناً عاماً للاتحاد العربي.

وأعرب تريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج عن سعادته بثقة الاتحاد الدولي بالكوادر الإماراتية وبرامج وخطط مجلس إدارة اتحاد الإمارات بتأهيل الكوادر الوطنية كما أن مجلس الإدارة وضع من ضمن أهدافه التواجد في المناصب الخارجية بما يتواكب مع أهداف واستراتيجية الهيئة العامة للرياضة التي دائماً تدعم التواجد في المناصب الخارجية وتحث الاتحادات على الدخول في عضوية ولجان الاتحادات العربية والقارية والدولية وهو ما يصب في مصلحة رياضة الإمارات.

وأكد تريم مطر تريم أن الإمارات بات لها ثقل دولي كبير ليس فقط على مستوى الكوادر والمناصب الإدارية بل أيضاً على مستوى الدور الذي تقوم به في اللعبة حيث تتصدر الإمارات المشهد في استضافة مقري الاتحادين الآسيوي والعربي بجانب التواجد القوي في هذه الاتحادات بالإضافة على استضافة الأحداث العالمية الكبرى وأيضاً على مستوى العلاقات والتعاون مع الاتحادات الإقليمية والقارية والعالمية،ونوه إلى أن تولي هذه المناصب سيكون له مردود كبير على مستوى الرقعة الشطرنجية الإماراتية كون هذه الكوادر تكتسب خبرات دولية كبيرة بالإضافة إلى تقديم الدعم للاتحاد والأندية في استضافة البطولات والمنصب الدولي هو إنجاز بكل المقاييس.

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