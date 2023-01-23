يد الجزيرة يحتج على نتيجة لقاء مليحة

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أكد عوض هويشل اليعقوبي مشرف كرة اليد بنادي الجزيرة، أن فريقه تقدم بشكل رسمي صباح اليوم الاثنين إلى اتحاد كرة اليد، باحتجاج رسمي مرفقاً بـ «فيديو»، وذلك على نتيجة مباراة فريقه مع فريق مليحة في الدور نصف النهائي بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، والتي أقيمت السبت الماضي على صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل، وأعلن حكما المباراة عمر الزبير وسلمان عبدالله فوز فريق مليحة 40/ 39.

وأكد عوض اليعقوبي لـ «البيان»: أن حكمي المباراة لم يحتسبا الهدف الذي تم تسجيله في الوقت الإضافي للمباراة وفق الفيديو المرفق برسالة الاحتجاج والذي منح فريق مليحة الفوز، ومن الطبيعي أن نطالب بحقنا في النتيجة النهائية للمباراة وهي التعادل، ومن ثم الانتقال لوقت إضافي جديد، وبتصحيح الخطأ الذي ارتكبه حكما المباراة، هذا إلى جانب العديد من الأخطاء التحكيمية التي رافقت مسيرة المباراة التي امتدت لأكثر من ساعة وربع مع أشواطها الإضافية، مع احترامنا لقضاة ملاعب اليد.

وأكد مصدر مسؤول في اتحاد اللعبة أن رسالة الاحتجاج قد تسلمها الاتحاد وسيتم عرضها على لجنة المسابقات لإجراء الخطوات المناسبة حول الواقعة آنفة الذكر والرد على نادي الجزيرة وفق التقرير الذي ستصدره لجنة المسابقات.

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