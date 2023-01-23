الجزيرة يحتج على نتيجة مباراته مع مليحة بمربع ذهب كأس اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أكد عوض هويشل اليعقوبي مشرف كرة اليد بنادي الجزيرة أن نادي الجزيرة تقدم بشكل رسمي صباح اليوم الاثنين في أول يوم دوام لاتحاد كرة اليد الاحتجاج الرسمي للاتحاد مع فيديو على نتيجة مباراة فريقه مع فريق مليحة بدور نصف نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة والتي أقيمت يوم السبت الماضي في صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل وأعلن حكمي المباراة عمر الزبير وسلمان عبد الله بنهاتها فوز فريق مليحة 40/39.

الفيديو يؤكد صوابية احتجاجنا

وأكد عوض في اتصال مع "البيان" أن حكمي المباراة لم يحتسبا الهدف الذي تم تسجيله في الوقت الإضافي للمباراة وفق الفيديو المرفق برسالة الاحتجاج والذي منح فريق مليحة الفوز، وأضاف من الطبيعي أن نطالب بحقنا في النتيجة النهائية للمباراة وهي التعادل، ومن ثم الانتقال لوقت إضافي جديد، وبتصحيح الخطأ الذي ارتكبه حكمي المباراة، هذا إلى جانب العديد من الأخطاء التحكيمية التي رافقت مسيرة المباراة التي امتدت لأكثر من ساعة وربع مع أشواطها الإضافية، مع احترامنا لقضاة ملاعب اليد.

لجنة المسابقات

وأكد مصدر مسؤول في اتحاد اللعبة بأن رسالة الاحتجاج قد تسلمها الاتحاد وسيتم عرضها على لجنة المسابقات لإجراء الخطوات المناسبة حول الواقعة أنفة الذكر والرد على نادي الجزيرة وفق التقرير الذي ستصدره لجنة المسابقات.

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