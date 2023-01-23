نهيان بن زايد يُتوج الفرنسي بيريز بلقب «أبوظبي للغولف»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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توج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الفرنسي فيكتور بيريز بطلاً للنسخة الثامنة عشرة من بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» للغولف والتي اختتمت منافساتها أمس بملعب ياس لينكس للغولف، وهي أولى جولات العام الحالي من سلسلة رولكس، ضمن جولة «دي بي وورلد 2023». وأحرز بيريز اللقب للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح أول فرنسي يفوز بجولة من جولات سلسلة رولكس العالمية، ونجح في إنهاء المنافسات محققاً 18 ضربة تحت المعدل، متفوقاً بضربة واحدة عن السويدي سوديربرغ والأسترالي مين وو لي اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث.

وأشاد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، بنجاح بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف، التي أقيمت بمشاركة كوكبة من نجوم اللعبة العالميين، مهنئاً الفرنسي فيكتور بيريز على تتويجه باللقب، وقال سموه: مرة أخرى تؤكد أبوظبي تفردها، كوجهة عالمية للرياضة والرياضيين، من خلال استضافتها للبطولات العالمية الكبرى، وتنظيم الأحداث المميزة، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، ورؤيتها السديدة والحكيمة.

وأضاف سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان: ساهمت البطولة منذ انطلاقتها وعبر 18 نسخة سابقة، في نمو القطاع السياحي في أبوظبي، من خلال استقطابها آلاف الزوار، مدعومة بالبنية التحتية الهائلة التي تمكنها من استقطاب مختلف الفعاليات الرياضية الأخرى، وعناصر مهمة، متمثلة في توافر الخدمات العالية الجودة، وعنصر الأمن، وقيم التسامح والتعايش والسلام على أرض الإمارات.

حضر مراسم التتويج معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الإماراتي للغولف، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد الزعابي الرئيس التنفيذي لميرال، وعبد الفتاح شرف مدير عام المجموعة الرئيس التنفيذي لبنك «أتش اس بي سي» في الإمارات، وسعيد محمد خوري ممثل رولكس.

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