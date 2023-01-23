طارق عبيد بطل «جزر دبي للدراجات»

المصدر: (دبي - البيان)

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فاز طارق عبيد مراد بسباق جزر دبي للفردي العام للكبار للدراجات، الذي أقيم لمسافة 100 كم، بتنظيم اتحاد الدراجات، وبمشاركة 62 دراجاً من مختلف الفرق والأندية، محققاً زمناً قدره 2:26:06 ساعة، وحل ثانياً محمد الحوسني، تلاه سعيد البلوشي، وتوج الفائزين منصور بوعصيبة رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، بحضور خليفة بن عمير نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الفنية. وتوجه بوعصيبة بالشكر للفرق والأندية المشاركة، مشيداً بالمستوى المتميز للدراجين في السباقات المختلفة، والذي ينعكس إيجاباً على المنتخبات وثمّن جهود لجنة الحكام، واعتبرها سر نجاح السباقات.

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