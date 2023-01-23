شباب الأهلي بطل «الإمارات للكاراتيه»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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أحرز فريق نادي شباب الأهلي لقب بطولة الإمارات المفتوحة للكاراتيه لفردي الكوميتيه لفئات الفتيات والناشئات والآنسات والسيدات للدرجتين الأولى والثانية، للموسم الرياضي 2022/‏‏ 2023، بعد أن جمع 23 ميدالية «9 ذهبيات و5 فضيات و9 برونزيات».

قام بتتويج البطلات اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وراشد عبدالمجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد : محمد الشحي، وإبراهيم النعيمي، ومحمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، وهشام سري المدير الفني.

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