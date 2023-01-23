«حشيم» بطل «مهرجان زايد» للمحامل الشراعية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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توج المحمل «حشيم» لمالكه النوخذة محمد مروان عبدالله المرزوقي، بلقب سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، والذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية أول من أمس، ضمن مشاركات النادي في فعاليات وأنشطة المهرجان.

وشهد السباق، وهو الجولة الأولى لهذه الفئة، ضمن منافسات الموسم الجديد، والذي انطلق من خارج جزيرة اللولو، ولمسافة أكثر من 6 أميال بحرية، منافسة قوية في كل مراحله، بمشاركة 46 محملاً من مختلف إمارات الدولة، وسط حماس كبير من قبل البحارة الشباب الذي شاركوا في السباق، والذي حسمه المحمل «حشيم» بجهود البحارة، وبراعة النوخذة محمد المرزوقي، الذي اختار المسار المناسب للوصول إلى خط النهاية أولاً، أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش العاصمة أبوظبي.

وتعد سباقات المحامل فئة 22 قدماً المحطة الأولى لدخول البحارة الشباب عالم السباقات التراثية، حيث تصقل منافسات هذه السباقات مواهب البحارة الصغار والمبتدئين.

كرم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية، وسعيد حميد المهيري، مشرف عام السباق، وخليفة الرميثي، وناصر الظاهري، عضوا اللجنة المنظمة للسباق.

جهود

من جانبه، هنأ خليفة الرميثي الفائزين، وتوجه بالشكر إلى كل المشاركين في السباق على جهودهم بالتواجد في الحدث، وإنجاحه في أفضل صورة من الناحيتين التنافسية والتنظيمية، من خلال الالتزام الكامل بكل التعليمات واللوائح التي أصدرتها اللجنة المنظمة للسباق.

وأضاف: سباقات مهرجان الشيخ زايد، التي ينظمها النادي في كل فئاتها ضمن مشاركاته في هذا الحدث الكبير طوال السنوات الماضية، هي حلقة من سلسلة تراثية عريقة يقدمها المهرجان في أبهى صورة تبهر متابعي المهرجان، وأجمل عرض يسعد أهل البحر، وهم يحتفلون بالمشاركة في السباقات.

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