الإمارات تحافظ على صدارة «تحدي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تألق فريق الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، في ثالث أيام مهرجان التحدي للجوجيتسو، المقام في جامعة الإمارات بمدينة العين، محققاً المركز الأول، وحل العين وصيفاً، وبني ياس ثالثاً، وعلى صعيد ترتيب الدول، حافظت الإمارات على الصدارة، وحلت مصر وصيفاً، وسوريا في المركز الثالث.

حضر المنافسات التي أقيمت وسط حضورٍ جماهيري كبير، كل من محمد الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد الشامسي الأمين العام للاتحاد، والدكتور أحمد مراد النائب المشارك لشؤون البحث العلمي لدى جامعة الإمارات، وأسماء سعيد عضو مجلس إدارة الألعاب الرياضية بنادي العين.

تميز

وأكد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن المهرجان، حقق نجاحاً كبيراً، خصوصاً من حيث أعداد المشاركين، والأداء المميز الذي أظهروه، بجانب احترافية التنظيم، والحضور الجماهيري اللافت للأسر والعائلات الذين ضاعفوا من قيمة الحدث، ويعد ترجمة حقيقية لجهود الاتحاد لاستدامة جهود صناعة الأبطال ورعاية المواهب، وقال: الأداء الكبير الذي أظهره اللاعبون واللاعبات يدعونا إلى التفاؤل، بأن موسم الجوجيتسو هذا العام، سيكون استثنائياً، وامتداداً لمسيرة النجاحات التي تحققت في الأعوام الماضية، وترجمة لجهود الاتحاد لتطوير رياضة الجوجيتسو بشكل متواصل.

وأوضح البطران أن الفعاليات الناجحة، تأتي ترجمة لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في وضع البرامج والخطط التي تستثمر في المراحل السنية، بدءاً من عمر الطفولة وإعدادها وتأهيلها، لتكون بمثابة المخزون الاستراتيجي للمنتخبات الوطنية، والضمانة لتألقها في مختلف المحافل والبطولات.

مكاسب

وتقدمت أسماء سعيد عضو مجلس إدارة الألعاب الرياضية بنادي العين، بالشكر لفريق عمل اتحاد الإمارات للجوجيتسو، لحرصه على تنظيم البطولات النوعية التي تعود بالكثير من المكاسب على أطفال وبراعم الجوجيتسو، وتنمي لديهم حب الرياضة والتعلق بها واحترافها، وهنأت لاعبي ولاعبات العين على أدائهم المشرف، وقالت البطولة تمثل بداية موفقة لهم مع انطلاقة الموسم، ونعقد عليهم آمالاً عريضة لتحقيق الكثير من الإنجازات على الساحة المحلية، والالتحاق بالمنتخبات، ومساعدتها على تحقيق المزيد من النجاح مستقبلاً.

روعة التنظيم

وأشاد عبدالله الزعابي رئيس قسم الفعاليات والأنشطة لدى اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالنجاح الكبير للمهرجان، الذي يعد أول بطولات موسم الجوجيتسو الجديد، منوهاً بقوة المنافسات التي تضاهي أبرز بطولات المحترفين، وتقدم الزعابي بالشكر لأسرة جامعة الإمارات، التي وفرت كل الدعم لإرساء معايير جديدة في روعة التنظيم، مؤكداً دورها الكبير ومساهمتها في جهود الارتقاء برياضة الجوجيتسو في المجتمع الإماراتي.

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