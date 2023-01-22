نهيان بن زايد يتوج الفرنسي "فيكتور بيريز" ببطولة "أبوظبي إتش إس بي سي للجولف"

المصدر: وام

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توّج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الفرنسي فيكتور بيريز بطلاً للنسخة الـ 18 من بطولة " أبوظبي إتش إس بي سي للجولف "، التي أقيمت على مدار 4 أيام في ملعب "ياس لينكس" بجزيرة ياس في أبوظبي، ضمن جولات رولكس العالمية وجولة دي بي وورلد.

حضر حفل التتويج، معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الإماراتي للجولف، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد عبدالله الزعابي الرئيس التنفيذي لميرال، وعبد الفتاح شرف مدير عام المجموعة الرئيس التنفيذي لبنك "إتش إس بي سي" في الإمارات رئيس إدارة الأعمال الدولية في البنك، وسعيد محمد خوري ممثل رولكس.

وبهذا الفوز أصبح فيكتور بيريز أول فرنسي يفوز بجولة من جولات رولكس العالمية، محققاً 18 ضربة تحت المعدل، وحل ثانياً السويدي سوديربيرج سيبستيان بـ 17 ضربة تحت المعدل، والاسترالي لي مين وو بـ 17 ضربة تحت المعدل أيضاً.

وأشاد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، بنجاحات بطولة أبوظبي “ إتش إس بي سي للجولف .. وقال : " مرة أخرى تؤكد أبوظبي تفردها، وجهة عالمية للرياضة والرياضيين، من خلال استضافتها للبطولات العالمية الكبرى، وتنظيم الأحداث المميزة، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، ورؤيتها السديدة والحكيمة".

وأضاف سموه: " ساهمت بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، منذ انطلاقتها وعبر 18 نسخة سابقة، في نمو القطاع السياحي في أبوظبي، من خلال استقطابها آلاف الزوّار، مدعومة بالبنية التحتية الهائلة التي تمكنها من استقطاب مختلف الفعاليات الرياضية الأخرى، وعناصر مهمة، متمثلة في توافر الخدمات العالية الجودة، وعنصر الأمن، وقيم التسامح والتعايش والسلام على أرض الإمارات".

من جانبه هنأ عارف حمد العواني .. الفرنسي فيكتور بيريز بعد فوزه ببطولة "أبوظبي إتش إس بي سي للجولف .. وقال : " من جديد تؤكد العاصمة أبوظبي ريادتها للمشهد الرياضي العالمي، بعد استضافة مميزة لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، ومشاركة نخبة من لاعبي الجولف العالميين، في أولى بطولات سلسلة رولكس العالمية، ضمن جولة دي بي وورلد ".

وتقدم العواني بالشكر والتقدير لكافة الجهات الراعية والشركاء واللجنة المحلية المنظمة، والمتطوعين، على جهودهم في نجاح البطولة التي تقام للمرة الـ 18، وللمرة الثانية على ملعب ياس لينكس الرائع في جزيرة ياس في أبوظبي.

وأشاد بالحضور الجماهيري الغفير لمنافسات البطولة عبر أيامها الأربعة، إضافة إلى الملايين الذين تابعوا المنافسات المثيرة عبر شاشات التلفاز، مؤكداً التزام مجلس أبوظبي الرياضي بنشر لعبة الجولف في أبوظبي خصوصاً والمنطقة عموماً من خلال استضافة البطولات العالمية".

من جانبه قال حامل لقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف 2023، فيكتور بيريز : “ بداية جيدة مع عام 2023 ، كنت أركز على أن أفعل أفضل ما بوسعي، ولا يسعني أن أصف سعادتي بهذا الفوز ”.

وأضاف :" لقد كانت نهاية مجنونة، لكنني كنت واثق بنفسي وقدراتي وهذا ما يحركني نحو إنجازاتي التالية".

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