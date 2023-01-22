نهائي كأس نائب رئيس الدولة لليد 28 الجاري

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تحددت هوية الأندية التي ستلعب على المراكز من الأول ولغاية الثامن في البطولة الرابعة بمسابقات موسم رجال اليد 2022/2023، وذلك عقب ختام الدور نصف النهائي لبطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد، والذي شهد مشاركة 8 أندية سعت للفوز ببطولات الموسم الـ 7 للمرة الأولى بتاريخ اللعبة. وسيلتقي فريقا الشارقة ومليحة على صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل في نهائي البطولة، بعد أن تجاوز الشارقة نظيره الوصل 31/24، وفاز مليحة على الجزيرة 40/39، ويعتبر فريق مليحة الحصان الأسود في هذه البطولة بأدائه المميز. كما سيلعب بالتوقيت نفسه على المركزين الثالث والرابع فريق الوصل والجزيرة في صالة نادي مليحة.

وبالوقت نفسه تحددت هوية الفرق التي ستلعب على المراكز من الخامس ولغاية الثامن، حيث يواجه فريق دبا الحصن نظيره فريق شباب الأهلي الجمعة المقبل في لقاء متجدد على المركزين الخامس والسادس، جاء ذلك عقب فوز دبا الحصن على العين 30/27، وفوز شباب الأهلي على النصر 32/29. وباليوم نفسه يلعب على المركزين السابع والثامن فريقا العين والنصر، عقب خسارتيهما في دور نصف النهائي، وسيتم تحديد ملعبي المباراتين.

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