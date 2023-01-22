ختام منافسات نادي دبي لرفعات القوة

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت منافسات التجمع الوطني الثاني لرياضة رفعات القوة والتي استضافها نادي دبي، بمشاركة 28 لاعباً ولاعبة من 5 أندية هي: عجمان، خورفكان، العين، أبوظبي بالإضافة إلى نادي دبي مستضيف الحدث، وجرت المباريات على مستويات الناشئين والشباب، الكبار والأساتذة في الأوزان من 50 كجم وحتى ما فوق 107 كجم.

وفي نتائج المنافسات، حصلت اللاعبة هيفاء النقبي لاعبة نادي خورفكان على المركز الأول في الأوزان المدمجة من 50 كجم وحتى فوق 86 كجم للسيدات، وحصلت لاعبة نادي دبي عائشة المطيوعي على المركز الأول في مسابقة الشباب في وزن ما فوق 86 كجم. كما نال لاعب نادي خورفكان فهد الزيودي المركز الأول في وزن تحت 65 كجم، وتوج زميله سيف الزعابي بلقب المركز الأول في وزن تحت 72 كجم.

أما في وزن تحت 80 كجم فقد فاز لاعب نادي دبي «نبيل عبد الكريم» بالمركز الأول، وحقق لاعب نادي عجمان ماهر الخولي صدارة وزن تحت 88 كجم. وفي مسابقة تحت 97 كجم كان المركز الأول من نصيب البطل البارالمبي محمد خميس.

كما أحرز محمد الحمادي لاعب نادي أبوظبي المركز الأول في فئة تحت 107 كجم واستطاع لاعب نادي دبي أحمد خميس البلوشي الفوز بالمركز الأول في مسابقة فوق 107 كجم. أما في مسابقة الأساتذة فتمكن البطل محمد خميس من اعتلاء الصدارة في وزن تحت 97 كجم. وفي إطار منافسات الشباب والناشئين فاز لاعب دبي عمر صابر بمسابقة تحت 65 كجم واللاعب عبدالله حيدر من نادي عجمان بمسابقة تحت 80 كجم، وحصل لاعب نادي أبوظبي زايد الأنصاري على المركز الأول في مسابقة وزن أقل من 88 كجم.

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