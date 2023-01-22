كأس سلطان بن زايد للبولو ينطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق في تمام الساعة الثانية و45 دقيقة من بعد ظهر اليوم في نادي غنتوت بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو السنوية الثالثة (بمستوى 4-6 هاند كاب)، التي ينظمها النادي برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وتشهد مشاركة 8 فرق وزعت على مجموعتين وتأتي الانطلاقة بمباراتين ضمن مباريات المجموعة الأولى، اللقاء الأول يجمع بين فريقي انكورا بولو وأنينغسلي بارك بولو وفي المباراة الثانية يتقابل في الرابعة والربع فريقا أبوظبي بولو وغنتوت بولو في ديربي بولو أبوظبي.. وستكون انطلاقة مباريات المجموعة الثانية بعد غدٍ الأربعاء بلقاء بهانسلي بولو مع لامار بولو وفي الثانية يلتقي بن دري بولو مع ساريسا بولو.

وكانت اللجنة العليا المنظمة للبطولة قد اجتمعت أمس برئاسة خالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي لنادي غنتوت، حيث تم اعتماد قائمة أسماء الفرق المشاركة وملاعب المباريات وبرنامج الحفل الختامي للبطولة المقرر يوم الأحد 5/2/2023، وفقاً للائحة البطولة، بعد أن تم توزيع الفرق على مجموعتين وسيكون نصف النهائي بلقاء يجمع بين أول المجموعة «أ» مع ثاني المجموعة «ب»، فيما يلعب أول المجموعة «ب» مع ثاني المجموعة «أ»، وأشارت اللائحة لكيفية فك الارتباط في حاله تساوي رصيد الفرق في النقاط.

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