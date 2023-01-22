«دولية كرة الصالات للصم» تنطلق في الظنه غداً

المصدر: أبوظبي - وام

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برعاية ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة تنطلق غداً الاثنين منافسات البطولة الدولية الودية لكرة الصالات للصم، التي تنظمها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وتستمر حتى 27 الجاري على ملاعب أدنوك، بمدينة الظنة في منطقة الظفرة، ويشارك في البطولة 4 أندية رياضية عربية وأجنبية تمثل كلاً من نادي الصم في الرياض بالسعودية، ونادي الصم في مصر، وجمعية تواصل الإدماج لصم تمارة في المغرب، ونادي «جي إس في» دوسيلدورف بألمانيا، بالإضافة إلى ناديي أبوظبي لأصحاب الهمم، والعين لأصحاب الهمم التابعين لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم من الإمارات.

وأشاد ناصر محمد مطر المنصوري وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة بدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة لهذه البطولة، ولكل الفعاليات والأنشطة، التي تقام في المنطقة، مرحباً بكل الفرق المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة، ومؤكداً جاهزية واستعداد منطقة الظفرة لاستضافة مختلف الفعاليات والأنشطة لا سيما المتعلقة بأصحاب الهمم.

وتوجه وكيل الديوان بالشكر للجنة المنظمة للبطولة على حسن الإعداد والترتيب ولكل الجهات الحكومية والرعاة، الذين أسهموا في دعم البطولة وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاحها وتميزها.

وقال عبدالله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: إن البطولة تأتي ضمن استراتيجية إمارة أبوظبي تجاه أصحاب الهمم والهادفة إلى تمكينهم وتوظيف إمكاناتهم، وحشد قدراتهم وتعزيز دورهم في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، التي تشهدها إمارة أبوظبي، والدولة في المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية.

وأشار الأمين العام إلى أن البطولة تأتي ضمن عدد من مبادرات المؤسسة لهذا العام، وانسجاماً مع الخطة الاستراتيجية للمؤسسة في دعم وتمكين هذه الفئة، وإسهاماً منها في تعزيز مكانة الدولة عالمياً، من خلال رفد المنتخبات الوطنية بأبطال من أصحاب الهمم، ينافسون في الألعاب العالمية والدورات الرياضية إقليمياً وعالمياً.

وأشاد الحميدان برعاية ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ودعم شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك لهذه البطولة، وتمنى لكل المشاركين فيها التوفيق والنجاح.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة أن حفل الافتتاح سيبدأ في الثانية عشرة ظهر غد، بمشاركة واسعة من أصحاب الهمم والمؤسسات والهيئات المجتمعية بمنطقة الظفرة، تليه المباراة الافتتاحية بين فريقي أبوظبي لأصحاب الهمم، والصم المصري، ثم مباراة العين لأصحاب الهمم مع نادي الصم المغربي.

وكانت اللجنة الفنية للبطولة عقدت اجتماعاً تنسيقياً مع الفرق المشاركة، تم خلاله التعريف باللوائح الفنية والإدارية الخاصة بالبطولة وتوقيت انطلاقة كل مباراة، والتأكيد على الأهداف الرئيسية، التي أقيمت من أجلها البطولة، كما جرى مناقشة مقترحات رؤساء الوفود والأجهزة الفنية، والرد على استفساراتهم، إضافة إلى اعتماد اللاعبين، وضرورة اطلاعهم على الجوانب التنظيمية للبطولة وخصوصاً ما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم، والالتزام بتوقيتات المباريات وانطلاقتها، حسب جدول البطولة المعتمد.

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