30 مباراة في الأسبوع الثاني لـ«الشارقة العمالية»

المصدر: الشارقة- البيان

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شهدت فعاليات الأسبوع الثاني لبطولة الشارقة الرياضية العمالية، التي تنظمها هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، على الملاعب الرياضية في منتزه الشارقة الوطني، منافسات مثيرة في 30 مباراة، أقيمت في كرة القدم، السلة، الطائرة، الهوكي والكريكيت.

وأشاد سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، بمستوى منافسات البطولة، التي تتواصل للعام السادس على التوالي، ونجاحها في التأسيس للرياضة العمالية في الإمارة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وأضاف: «حرصنا في النسخة السادسة على إتاحة الفرصة أمام جميع المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، للمشاركة في فعالياتها لرفع مستوى المنافسة بين الفرق، بهدف نشر الرياضة كونها أسلوب حياة، في بيئة العمل بالشارقة».

نتائج

وأقيمت خلال البطولة 12 مباراة في بطولة كرة القدم، وشهدت النتائج تعادل مجموعة حسن ملاطم مع زيد برو 2-2، وفوز كبير لأون بلان ريال ايستيت على جلفار 4-0، وفاست للمقاولات على هيئة آثار الشارقة 5-1، وجرينتا على الإنذار الذكي 2-0، وشرطة الشارقة على سبورتي 5-1، والهيبة للعقارات على الجالية التشادية 3-1، وجوازات الشارقة على ساند 4-0، والهلال على بلدية الشارقة 15-0، وبلاك فون على الحجل 2-1، وجمعية الشارقة على أمريكان 2-1، والحسان على ادميرالز 4-2.

ندية

كما أقيمت 3 مباريات في كرة السلة، فاز فيها يو اي اس على يو اي اس فاستر 62-38، وفرندز على اولد جن 30-39، وجي ام جي على تعاونية الشارقة 30-11، وأقيمت 3 مباريات في كرة الطائرة، وفاز فيها كلوب ديونز على بيئة 4 بنتيجة 2-0، وعلى بيئة 3 بالنتيجة نفسها، وفاز فريندز على بيئة 3 بنتيجة 2-0.

وفي بطولة الكريكيت أقيمت 5 مباريات، فاز فيها ويكايا شادوز على كيرالا تايجرز بـ 7 ويكيتس والريان شارقة سترايكرز على ساند بـ 71 جولة، وبيئة 3 على مطار الشارقة بـ 25 جولة، وشرطة الشارقة على تيم أمريكانا 8 ويكيتسوتيم اركيولوجي على بلاك ووريرز بـ 8 ويكيتس.

وشهدت بطولة الهوكي إقامة 7 مباريات جرت في أجواء من القوة والندية والإثارة، وأسفرت عن فوز بلدية الشارقة على دبي ريد هوكي 2-0، وتغلب سيراليون على دبي بلو هوكي 2-0، كما فاز شرطة الشارقة على بلدية الشارقة بنتيجة 3-2، وفاز دبي بلو هوكي على اكسيبيتر 4-1، ودبي سكارليت على سريلاين 2-1، وشرطة الشارقة على دبي ريد هوكي 3-0.

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