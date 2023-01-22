أبطال الإمارات يسيطرون على سباق دبي الدولي للدراجات المائية

المصدر: وام

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سيطر لاعبو الإمارات على منافسات سباق دبي الدولي للدراجات المائية، الجولة الثالثة من بطولة الإمارات 2023، والذي أقيم على شواطئ جزر دبي.

شارك في السباق 60 متسابقا من 9 دول هي الكويت والبحرين وقطر واليابان وبريطانيا وروسيا وبلجيكا والمجر، إلى جانب أبطال الإمارات والذين تنافسوا على ألقاب 10 فئات متنوعة في البطولة، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وفاز بطل الإمارات عمر عبدالله راشد، على متن دراجته رقم 76، بفئة واقف محترفين جي بي 1، بعدما جمع 47 نقطة متفوقا على منافسه البلجيكي أنطوني بيرناوت (الثاني) برصيد 42 نقطة، وزميله سلمان يونس العوضي على متن دراجته رقم 7 (الثالث) برصيد 42 نقطة.

وفي منافسات فئة محترفي جالس جي بي 1، فاز بالصدارة الكويتي محمد بوربيع بالعلامة الكاملة (50 نقطة) وحل مواطنه البطل محمد جاسم الباز ثانياً برصيد 44 نقطة، فيما حل بطل الإمارات راشد سهيل الطاير على متن دراجته رقم 5 في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

وشهدت فئة جالس جي بي 3 سيطرة ثلاثية إماراتية على المراكز الأولى بعدما فاز خليفة المرزوقي قائد الدراجة 7 بالمركز الأول برصيد 45 نقطة، وحل زميله عبد الله الحمادي قائد الدراجة 10 (ثانياً) وجمع 44 نقطة، فيما جاء جمال الجناحي قائد الدراجة 43 (ثالثاً) بعدما حصل على 43 نقطة.

في حين فاز سعيد محمود العوضي قائد الدراجة رقم 33 بالمركز الأول في فئة واقف جي بي 2 متصدرا الترتيب بالعلامة الكاملة 50 نقطة ومتقدما على زميله أحمد عيسى الحمادي قائد الدراجة 76 (الثاني) برصيد 42 نقطة، والكويتي يوسف العبد الرزاق (الثالث) برصيد 38 نقطة.

كما فاز عامر حوير على متن دراجته رقم 17 بصدارة فئة جالس جي بي 2 برصيد 47 نقطة، متفوقا على زميله خالد سليمان المازمي قائد الدراجة 3 (الثاني) برصيد 40 نقطة، وجاء الكويتي أحمد الخضاري (ثالثاً) برصيد 40 نقطة.

وفي فئة جالس جي بي 4 (سبارك)، أكد لاعبنا أحمد عيسى الحمادي قائد الدراجة رقم 76 تفوقه وأحرز المركز الأول برصيد 47 نقطة، متقدما على البحريني أحمد الهرمي (الثاني) برصيد 43 نقطة، والكويتي عمر القناعي (الثالث) برصيد 42 نقطة.

و واصل بطلنا حريز المر بن حريز انتصاراته على متن دراجته رقم 3 في فئة واقف مخضرمين جي بي 2 محققا فوزه الثالث على التوالي وبالعلامة الكاملة 50 نقطة، ومتقدما على البريطاني توماس سيلوود (الثاني) برصيد 44 نقطة وبطلنا محمد محسن إبراهيم قائد الدراجة 444 (الثالث) برصيد 40 نقطة.

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