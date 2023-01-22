«غرايب» و«مزعل» في صدارة تحديات اللقايا بالمرموم

المصدر: دبي - البيان

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شهد ميدان المرموم، أمس، تحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، ضمن سباق الديوان العاشر، الذي يقام بإشراف وتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن. وتنافست أكثر من 500 مطية في 25 شوطاً لـ5 كم، وانتزعت «غرايب» لمطر الشامسي صدارة التحدي الرئيسي للقايا البكار المحليات، وأهدت «مثيرة» شعار عتيق القبيسي قمة اللقايا البكار المهجنات.

وتألق شعار ناصر النيادي في ثالث الأشواط للقايا الجعدان المحليات عن طريق «مزعل»، وذهب ناموس اللقايا الجعدان المهجنات إلى شعار عمير الكتبي بواسطة «وهاج».

وحقق «شاهين» لخميس الخييلي، التوقيت الأفضل، متصدراً تحدي اللقايا الجعدان المهجنات للإنتاج في الشوط 21.

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