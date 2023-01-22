«دبي للسيدات» يشارك باليوم البحري

المصدر: دبي - البيان

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شهد «يوم دبي البحري» الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مع بداية العام الجاري ضمن روزنامة الموسم الرياضي 2023-2022 مشاركة مميزة لفريق من نادي دبي للسيدات للمرة الأولى.

وشاركت لاعبات فريق نادي دبي للسيدات في السباقات المجتمعية التي أقيمت ضمن فعاليات يوم دبي البحري على مياه «جزر دبي» التابعة لشركة نخيل، حيث خضن تجارب جديدة ومثيرة في فعالية ألواح التجديف «واقف» وقوارب التجديف «كاياك».

وأشاد محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية على مشاركة فريق المتسابقات من نادي دبي للسيدات في الفعاليات، مؤكداً أن حضورهن شكل إضافة نوعية للحدث. ضم فريق نادي دبي للسيدات عدداً من اللاعبات في أول تعاون من نوعه خلال أنشطة وفعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

كما حرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على تكريم المشاركات بحضور علي سعيد بن ثالث عضو مجلس إدارة النادي ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي ومحمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية كما تسلمت حمدة ساحم مديرة مركز اللياقة البدنية بنادي دبي للسيدات درعاً تذكارية من اللجنة المنظمة لنادي دبي للسيدات.

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