«56» يتألق في أغلى كؤوس الصيد بالصقور

المصدر: أبوظبي - وام

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تواصلت، أمس لليوم السادس على التوالي، منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين في ميدان الفلاح، تحت إشراف وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وجاءت المنافسات قوية ومثيرة، حيث لم يتجاوز الفارق في بعض الأشواط ربع جزء من الثانية لحسم الميدالية الذهبية.

وأسفرت نتائج الأشواط عن تتويج الصقر «56» لسيف بن حريز الفلاسي بلقب شوط الرمز للجير شاهين - فرخ فئة العامة مفتوح، بفارق جزأين من الثانية فقط عن «ميراج» لفريق دبي الذي حل وصيفاً، فيما احتل المركز الثالث «إس 63» لفريق ند الشبا.

وحلق الصقر «78» لسيف بن حريز الفلاسي بذهبية الشوط الأول للجير شاهين - فرخ فئة العامة مفتوح، فيما جاء ثانياً «نوماس» لسلطان راشد المنصوري، واحتل المركز الثالث «إس 03» لسعيد هلال بن طراف، فيما كانت ذهبية الشوط الثاني للفئة نفسها من نصيب «أر إس» لسلطان أحمد ثاني الفلاسي، وذهبت الفضية إلى «83» لسيف بن حريز الفلاسي في حين كانت البرونزية لـ«إس 03» من نصيب فريق ربدان.

وفي الشوط الأول للجير شاهين - جرناس فئة العامة مفتوح، توج «زندان» لخالد بن نصار الهاجري بالميدالية الذهبية، فيما حصل «إس 2» لمحمد بالجافلة المنصوري على الفضية، ونال البرونزية «إكسبو 2020» لسالم بن ناصر الهاجري، أما الشوط الثاني للفئة نفسها فقد كان المركز الأول من نصيب «ربدان» لفريق ربدان، وحل ثانياً «عجيب» لسيف بن حريز الفلاسي وثالثاً «براق» لمحمد خليفة بالجافلة المنصوري.

وحلق الصقر «يو كي 06» لمنصور أحمد بن الشيخ مجرن بلقب شوط الرمز للجير شاهين - فرخ فئة العامة ملاك، وحل ثانياً «مرهق» لحمد سلطان العرياني، وثالثاً «وافي» لأحمد بن محمد بن الشيخ مجرن.

وفي الشوط الأول للجير شاهين - فرخ فئة العامة ملاك كانت الميدالية الذهبية من نصيب «إف 54» لفيصل راشد المنصوري، وحل ثانياً «إيه 22» لأحمد راشد الخيلي، واحتل المركز الثالث «11» لعبدالله راشد المنصوري، وحصل «النشمي» لأحمد راشد الخيلي على ذهبية الشوط الثاني للفئة نفسها فيما حصل على الفضية «إس 96» لمحمد خلفان المنصوري، بينما كانت البرونزية من نصيب «إيه 2» لمحمد سعيد المنصوري.

واعتلى «وقاد» لمبارك سالم المرر قمة شوط الجير شاهين - جرناس فئة العامة ملاك، فيما اختتم الصقر «56» لغانم علي بن حمودة منافسات أمس بالتتويج بذهبية الشوط الثاني للجير شاهين - فرخ فئة العامة ملاك.

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