صالة النصر جاهزة لـ «دولية دبي للسلة»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تواصل اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 32 التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، عملها لتجهيز صالة راشد بن حمدان في نادي النصر المستضيفة لمباريات البطولة من 27 يناير الجاري إلى 5 فبراير المقبل، وزار أعضاء اللجنة الصالة والتقوا المسؤولين في النادي للوقوف على آخر المستجدات في تجهيز ملعب البطولة. وقال ناجي الجابري مدير شركة «الجيل الجديد» لتنظيم الأحداث الرياضية المنظمة للبطولة بالتعاون مع شركة «بريزما» لإدارة العلاقات العامة: «نعمل على مدار الساعة سعياً لإنهاء كافة الترتيبات اللازمة لاستضافة الحدث الرياضي الكبير».

وأضاف: «قطعنا معظم أشواط العمل وتبقت أمور بسيطة نعمل على إنجازها قبل البطولة بوقت كاف، ونشكر نادي النصر الرياضي على تعاونه وتجاوبه مع متطلبات اللجنة المنظمة، والجميع حريص على تنظيم بطولة دبي الدولية بصورة متميزة». حضر زيارة صالة البطولة عيسى درويش مدير عام شركة «بريزما» لإدارة العلاقات العامة وخميس رجب منسق البطولة، وحميد الحمادي مدير العلاقات الحكومية بشركة «بريزما»، ومازن أبوعلاء مدير صالة راشد بن حمدان بنادي النصر وأعضاء فريق العمل.

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