الإمارات بطل «خليجي الدواثلون»

المصدر: الكويت - البيان

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توج منتخب الإمارات بلقب البطولة الخليجية للدواثلون في الكويت محققاً 9 ميداليات (3 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتان)، وأحرز الميداليات الذهبية موزة الغفلي «فئة المحترفين للسيدات»، وحامد اليماحي في فئة الناشئين، وعفراء المجر في فئة الشبلات، وفاز سعود الزعابي بالفضية في فئة المحترفين للرجال، وخليفة النعيمي بالبرونزية، ونالت مريم الشامسي فضية السيدات ورقية المرزوقي البرونزية، وفاز منتخب الشباب بالميدالية الفضية كما نال حميد سيف الحفيتي الميدالية الفضية في فئة الأشبال.

وأهدى خالد الفهيم رئيس اتحاد الإمارات للترايثلون الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، التي تولي شباب الوطن كل الدعم والاهتمام في مختلف المجالات ما ساهم في تحقيق الإنجازات المشرفة، وأعرب عن سعادته بالمستوى المتميز للمنتخبات وظهور اللاعبين بمستوى متطور ومشرف والفوز بأكبر عدد من الميداليات. وأكد محسن آل علي رئيس وفد منتخب الإمارات للترايثلون أن البطولة إعداد للاعبين استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وأشاد بالإنجاز مؤكداً تميز نجوم الإمارات وقدرتهم على التفوق والإبداع، وتشريف رياضة الإمارات، وقدم التهنئة للاعبين والجهاز الفني وإلى اتحاد الإمارات للترايثلون، متمنياً لأسرة الترايثلون تحقيق المزيد من الانتصارات.

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