الشارقة ومليحة إلى نهائي كأس نائب رئيس الدولة لليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تأهل فريقا الشارقة ومليحة، اليوم، إلى المباراة النهائية لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، لكرة اليد، وتغلب الشارقة على الوصل 31 - 24، ومليحة على الجزيرة 40 - 39، في مباراتي نصف النهائي للبطولة، وتقدم الشارقة في مباراته مع الوصل 14 - 13 في الشوط الأول، ووسع الفارق بالشوط الثاني متفوقاً بـ 7 أهداف في نهاية المباراة (31-24).

وشهدت مباراة مليحة والجزيرة إثارة كبيرة، وأنهى الجزيرة الشوط الأول لصالحه 17 - 16، ونجح مليحة في إدراك التعادل مع نهاية الوقت الأصلي للمباراة، بنتيجة 32 - 32، وتم اللجوء لشوط إضافي، انتزع خلاله مليحة الفوز 40 - 39، ليتأهل للنهائي لأول مرة.

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