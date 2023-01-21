منصور بن زايد يوجّه بزيادة عدد أشواط مزاينة مهرجان الظفرة

المصدر: أبوظبي ـ وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بإضافة 8 أشواط لمزاينة مهرجان الظفرة، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لحفظ التراث ودعماً لمُلاك الإبل، وتشجيعهم على اقتناء أهم السلالات، وفتح المجال أمام أكبر عدد من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون للمشاركة بمهرجان الظفرة.

ووجه سموه بإضافة 8 أشواط لسن المفاريد والحقايق، ضمن فئتي المحليات والمجاهيم، في مزاينة مهرجان الظفرة بدورته الـ16 التي تنطلق غداً وتستمر حتى 2 فبراير ليرتفع عدد الأشواط إلى 101 شوط، وليصبح عدد الجوائز 947 جائزة، بقيمة إجمالية تبلغ 53 مليوناً و212 ألف درهم.

وبهذه الزيادة أصبح مجموع الأشواط المخصَّصة لفئة الإبل المحليات 42 شوطاً، وفئة الإبل المجاهيم 39 شوطاً، إضافة إلى 6 أشواط للإبل المهجنات الأصايل، و6 أشواط للإبل الوضح، و6 أشواط لمسابقة إبل المحالب، إلى جانب جائزتي بيرق الإمارات بقيمة 6 ملايين درهم لفئتي المحليات والمجاهيم.

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