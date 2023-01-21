14 فعالية رياضية في دبي بعطلة الأسبوع

المصدر: دبي-البيان

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تشهد دبي تنظيم 14 فعالية رياضية متنوعة خلال عطلة الأسبوع الجاري، في الجري والدراجات الهوائية والسباحة والكريكت والألعاب المائية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، تتوزع على مختلف مناطق دبي، من أبرزها محمية المرموم وجزر دبي وخور دبي.

بالإضافة إلى شواطئ دبي الساحرة. وتنطلق غداً في مضمار القدرة للدراجات الهوائية الذي يقع ضمن محمية المرموم،السباقات التجريبية لـ«تحدي سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية المؤهل لنهائي «غراند فوندو» العالمية.

وتقام منافسات النسخة 20 من نصف ماراثون خور دبي غداً انطلاقاً من نادي خور دبي لليخوت والغولف، ويمر المشاركون في عدد من أبرز مناطق دبي القديمة. ويلتقي اليوم فريقا «دبي كابيتالز» ومحاربو الشارقة باستاد دبي الدولي للكريكت بمدينة دبي الرياضي ضمن الدوري الدولي للكريكت، كما تنطلق النسخة 13 من بطولة كأس دبي الفضي للبولو، وتواصل على شاطئ الشروق سباق دبي الدولي للدراجات المائية الجولة الثالثة من بطولة الإمارات. ويستضيف مجمع حمدان الرياضي اليوم بطولة أبطال هاميلتون للسباحة،وتقام بطولة المصارعة في وير هاوس 4 بمنطقة القوز وسباق«بالم ويست» للجري على شاطئ النخلة الغربي، وسباق جزر دبي المفتوح للدراجات في جزر دبي.

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