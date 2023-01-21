الذهب لـ«24» بـ «العامة مفتوح» في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

المصدر: أبوظبي - وام

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شهدت منافسات اليوم الخامس من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين بميدان الفلاح بالتعاون وتحت إشراف مجلس أبوظبي الرياضي، إثارة كبيرة على صعيد التنافس والأزمنة التي حققتها الصقور، حيث شهدت بعض من الأشواط العشرة التي تضمنها اليوم، انتزاع الميدالية الذهبية بفارق أقل من نصف جزء من الثانية.

وأسفرت منافسات أمس عن تحليق الصقر «24» لفريق ربدان بذهبية شوط الرمز للجير تبع فرخ لفئة العامة مفتوح، وتوج «الطي» لفريق دبي بذهبية الشوط الأول للجير تبع - فرخ فئة العامة مفتوح، وفي الشوط الثاني للجير تبع - فرخ فئة العامة مفتوح حلق «غازي» لراشد سعيد علي سريد بالميدالية الذهبية، أما ذهبية الشوط الأول للجير تبع - جرناس فئة العامة مفتوح فقد حلق بها «35» لسيف بن حريز الفلاسي، فيما كانت ذهبية الشوط الثاني للفئة نفسها من نصيب «تي بي 1147» لخالد مروان الشيخ مجرن.

وفي فئة العامة ملاك حلق الصقر «ربدان» لسلطان سهيل المزروعي بذهبية شوط الرمز للجير تبع فرخ، وتواصلت منافسات العامة ملاك، حيث أهدى الصقر «طواري» ذهبية الشوط الأول للجير تبع - فرخ لمالكه محمد سالم محمد الشدي، وحصد «رايق» لأحمد علي المطوع السويدي ذهبية الشوط الثاني للفئة نفسها، وحصل «زعفران» لمطر بالجافلة المنصوري على الميدالية الفضية، فيما نال «فنتاكسن» لسعيد مصبح الشدي الميدالية البرونزية.

وفي منافسات الشوط الأول للجير تبع - جرناس للعامة ملاك خطف «برق» لمطر بالجافلة المنصوري الميدالية الذهبية، وحصل «340» على الميدالية الفضية فيما نال «رد جوكر» الميدالية البرونزية.

واختتمت منافسات أمس بثاني أشواط الجير تبع - جرناس للعامة ملاك وحلق بالذهبية «عجيب» لعبيد سيف خليفة الشامسي، وحل وصيفاً «طاري» لمطر بالجافلة المنصوري، وجاء ثالثاً «دلماوي» لمبارك سالم محمد المرر ليسدل الستار على سباقات اليوم الخامس التي جاءت قوية ومثيرة للغاية.

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