«الدراجات المائية» تجمع نخبة أبطال العالم في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تشهد شواطئ جزر دبي، اليوم، انطلاق حدثين رياضيين بحريين؛ الأول سباق دبي الدولي للدراجات المائية؛ الجولة الثالثة من بطولة الإمارات 2023.

والثاني بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على المياه بالمظلات «كايت سيرف»، وينظم الحدثين نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة سباقات الموسم.وتخطف منافسات سباق دبي الدولي للدراجات المائية الأضواء نظراً للتنافس المثير الذي تشهده من محطة لأخرى، حيث يعد سباق اليوم ثالث جولات بطولة الإمارات 2023.

ويجمع الحدث نخبة أبطال العالم في دبي حيث يشارك فيه ما يزيد على 60 متسابقاً من بريطانيا وفرنسا والمجر وبلجيكا وروسيا واليابان بجانب أبطال الإمارات ونجوم الكويت قطر والبحرين وفلسطين، يتنافسون على ألقاب 10 فئات على فترتين، وهي واقف محترفين جي بي 1 وجي بي 2 ومخضرمين جي بي 2 وناشئين جي بي 3.3 وأشبال جي بي 3.2 وبراعم 3.1 .

وجالس محترفين جي بي 1 وجي بي 2 ومواطنين جي بي 3 وسبارك جي بي 4، وقررت اللجنة المنظمة تأجيل منافسات فئتي الاستعراض الحر وهايدورفلاي وإقامتها ضمن العرض الليلي الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على هامش فعاليات معرض دبي العالمي للقوارب في مارس المقبل.

أبطال الإمارات

ويشارك في سباق دبي الدولي للدراجات المائية، نخبة أبطال الإمارات، ويبرز في فئة جالس المحترفين جي بي 1 خليفة بالسلاح متصدر الترتيب وراشد الطاير وأبوبكر المري، وفي فئة محترفين واقف جي بي 1 كل من عمر عبدالله راشد وسلمان العوضي وسلطان عيسى الحمادي.

وفي منافسات جالس جي بي 2 يتطلع كل من سلمان يونس العوضي وعامر حوير وسالم اليافعي لمواصلة التألق، وفي فئة واقف جي بي 2 يسعى كل من سعود العوضي وأحمد عيسى الحمادي وعبدالله سلطان الحمادي للفوز على منافسيهم.

وتجمع فئة جالس جي بي 3 أبطالنا في منافسة خاصة وقوية وتضم المتسابقين خليفة المرزوقي وجمال الجناحي وحميد عبدالله والمخضرم يونس العوضي وعبدالله سلطان الحمادي ومحمد الهاملي وسالم آل علي، بينما يتنافس كل من حريز المر بن حريز ومحمد محسن إبراهيم وخالد أحمد الطاير على لقب فئة واقف مخضرمين جي بي 2 ويعمل أحمد عيسى الحمادي على مواصلة صدارته لمنافسات جالس 4 (سبارك).

وفي فئات المواهب الصاعدة (ناشئين 3.3 وأشبال 3.2 وبراعم 3.1) يبرز عدد من نجوم المستقبل وهم الأشقاء راشد وحمدان وأحمد سالم طاهر وسهيل ومحمد راشد الطاير وعمر وزايد عيسى الحمادي وسيف راشد الشويهي وسعود العوضي وعلي عيسى آل علي وعبدالله يونس العوضي.

مظلات

من ناحية أخرى، تنطلق اليوم منافسات بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق بالمظلات «كايت سيرف» التي ينظمها النادي للموسم السادس على التوالي وتستمر حتى غدٍ على مياه جزر دبي بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث وبالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء.

وتشمل منافسات البطولة 4 فئات هي توين تيب، والاستعراض الحر وهايدروفويل إضافة لسباق «وينيغ فويل» الذي يقام للمرة الأولى، ويتوقع أن تشهد المنافسات مشاركة ما يزيد على 100 متسابق ومتسابقة من نجوم منتخب الإمارات ومحبي الهوايات البحرية والشاطئية.

بث مباشر

وتقدم مؤسسة دبي للإعلام عبر قنوات دبي الرياضية خدمة متميزة لمحبي الرياضات البحرية من خلال البث المباشر لمراحل سباق دبي الدولي للدراجات المائية بصوت المعلق الرياضي عبدالله سويدان ولمسات الزميل محمد سعيد الكتبي في الإخراج.

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