صراع ثلاثي على آخر بطاقتي «البلاي أوف» للطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يسدل الستار في السابعة من مساء غدٍ، على الدور الثاني من الدوري العام للكرة الطائرة رجال، بمباريات الجولة 14، وتجمع حتا مع العين، وبني ياس مع عجمان، والنصر مع الجزيرة، وشباب الأهلي مع الوصل، وتحسم نتائج مواجهات الجولة الصراع الثلاثي بين شباب الأهلي والنصر والعين، على آخر بطاقتين مؤهلتين إلى دورة «البلاي أوف»، والتي سبق وتأهل إليها بني ياس والجزيرة، وتتنافس الأندية الأربعة المشاركة في الدورة على درع الدوري للموسم الجاري.

وستكون مواجهة النصر والجزيرة الأكثر صعوبة، ولا بديل للنصر عن الانتصار، على أمل أن تخدمه نتيجتا العين وشباب الأهلي في الجولة الأخيرة للدور الثاني للدوري، للتأهل إلى دورة «البلاي أوف»، فيما يتصدر الجزيرة ترتيب الدوري برصيد 10 انتصارات و31 نقطة، ويحتل بني ياس المركز الثاني برصيد 10 انتصارات و28 نقطة، وشباب الأهلي في المركز الثالث برصيد 9 انتصارات و25 نقطة، والعين في المركز الرابع برصيد 8 انتصارات و26 نقطة، والنصر في المركز الخامس برصيد 8 انتصارات و25 نقطة.

وخرج الوصل من دائرة المنافسة على بطاقات التأهل إلى دورة «البلاي أوف»، باحتلاله المركز السادس برصيد 3 انتصارات و9 نقاط، واحتل عجمان المركز السابع بانتصارين و7 نقاط، وحتا في المركز الثامن بانتصارين و5 نقاط.

البطولة العربية

من ناحية أخرى، يشارك بني ياس في البطولة العربية 41 لأندية الكرة الطائرة للرجال، والتي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 18 فبراير وحتى 3 مارس المقبلين، إلى جانب أندية الزمالك والأهلي المصريين، والوكرة والأهلي القطريين، وخيبل المهره والميناء اليمنيين، والسوحيلي وأهلي طرابلس الليبيين، ومصافي الشمال العراقي، والقوات الفلسطيني، والسيب العماني، وكاظمة الكويتي والنصر البحريني.

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