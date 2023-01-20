خدمة الأمين في ماراثون دبي

المصدر: دبي - وام

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أعلنت خدمة الأمين عن مشاركتها بماراثون دبي بنسخته الثانية والعشرين والمزمع إقامته في 12 فبراير المقبل، ضمن مبادرات خدمة الأمين المجتمعية، والهادفة لتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الفعاليات الرياضية، ويتضمن الماراثون 3 مسارات مختلفة وهي: 42 كيلومتراً، و10 كيلومترات، و4 كيلومترات، وينطلق من شارع أم سقيم، مقابل أكاديمية شرطة دبي، ومن المتوقع مشاركة ما يقارب 30 ألف عداء في الماراثون.

وأكد عمر الفلاسي المشرف العام لخدمة الأمين، أن مشاركة «الأمين» ضمن ماراثون دبي هدفها تحفيز مختلف شرائح المجتمع لتبني أسلوب حياة صحي ورياضي، وأن محطة ماراثون دبي تُعد إحدى أهم المحطات العالمية للعدائيين حول العالم، ومشاركة أفراد المجتمع له الأثر الطيب في تشكيل تجربة فريدة لهم ضمن إطار الماراثون، مؤكداً الحرص دائماً لخدمة المجتمع في مختلف المحافل إيماناً بدور الخدمة في توفير بيئة آمنة ومحفزة لقاطني الدولة.

وأعرب أحمد الكمالي المنسق العام لماراثون دبي، عن تقدير اللجنة المنظمة وشكرها على مشاركة فريق يمثل خدمة الأمين للمرة الأولى في تاريخ الماراثون، حيث يمثل نقلة نوعية لدفع الحدث واستمراره وتأكيداً على استمرار الأنشطة والفعاليات في دبي ودولة الإمارات، مثنياً على دعم خدمة الأمين للفئات المختلفة في الماراثون مما يؤكد الشراكة المؤسسية للخدمة مع الدوائر المختلفة في إمارة دبي.

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