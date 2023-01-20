المربع الذهبي لكأس نائب رئيس الدولة لكرة اليد غداً

المصدر: دبي ــ فائز بجبوج

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تقام غداً مباراتان في المربع الذهبي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد، ويلتقي بصالة راشد بن مكتوم بنادي الوصل فريق مليحة متصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة «6 نقاط» مع الجزيرة ثاني المجموعة الثانية، ويلعب الشارقة مع الوصل بصالة النصر، ويتطلع الشارقة متصدر المجموعة الثانية للفوز لمواصلة مشواره الناجح بالبطولة وبطموح مواصلة رحلة الدفاع عن اللقب، فيما يأمل الوصل وصيف المجموعة الأولى للوصول للنهائي والمنافسة على اللقب.

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