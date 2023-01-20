تتويج أبطال «كلاسيك» مهرجان شطرنج شتاء العين

المصدر: العين - البيان

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توج هشام علي محمد الطاهر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، أبطال «كلاسيك» مهرجان شتاء العين، كما شارك في توزيع الجوائز عبدالرحمن الزرعوني المستشار المالي ورئيس شؤون الاستثمار بالنادي.

ووجه هشام الطاهر نحو ضرورة تطوير مسابقات النادي بهدف تحقيق أقصى استفادة فنية للاعبي ولاعبات النادي وبما ينعكس إيجابياً على رفع تصنيفاتهم الدولية وتطوير نتائجهم في المسابقات الرسمية والقارية والدولية.

أقيمت منافسات البطولة من 7 جولات وفقاً للنظام السويسري وحصل كل لاعب على زمن تفكير قدره 60 دقيقة للمباراة مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة من بداية المباراة.

تصدر المنافسات الدولي الهندي سفرالله خان والدولي المصري وائل مجاهد والدولي الهندي شاشيش صبياح، ومن المقرر أن تستأنف فعاليات المهرجان مساء اليوم ببطولة الشطرنج.

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