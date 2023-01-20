نهيان بن زايد يشهد ختام بطولة محمد بن زايد للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الحفل الذي نظمته وزارة الدفاع في ختام منافسات بطولة محمد بن زايد آل نهيان السادسة للجوجيتسو 2023 إلى جانب المنافسات الختامية التي أقيمت في أجواء مميزة.

أقيم الحفل بحضور مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار الضباط، وجاء فريق القوات البرية في المركز الأول، ليتوج بدرع التفوق، وفريق حرس الرئاسة في المركز الثاني، وفريق القوات البحرية في المركز الثالث، بعد منافسة قوية بين المشاركين، الذين قدموا مستويات مميزة، أشاد بها الحضور في اليوم الختامي. شارك في البطولة 1600 رياضي من منتسبي الوزارة، يمثلون 11 قيادة على مستوى وزارة الدفاع.

وقال العقيد الركن خالد الزعابي قائد مركز التربية الرياضية العسكري مدير الحفل في كلمته: جاءت البطولة في إطار حرص الوزارة على رفع مستوى اللياقة البدنية لمنتسبيها، ليكونوا قادرين على القيام بالمهام المكلفين بها، وإتاحة الفرصة لكل الفئات العمرية لتطبيق المهارات المكتسبة في رياضة الجوجيستو، ورفع الروح المعنوية، وتنمية روح التحدي، ثم اختيار المتميزين لتشكيل المنتخبات العسكرية التي تمثل الوزارة في المحافل الدولية.

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