«B02» يتصدر كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

المصدر: أبوظبي - وام

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حلق الصقر «B02» لـ«إف 3 إس» بذهبية شوط الرمز للجير بيور - فرخ فئة أصحاب السمو الشيوخ في منافسات اليوم الرابع من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، وحصل على جائزة قدرها 250 ألف درهم فيما حل الصقر «13 كي إم» لـ«إف 3» وصيفاً وجاء «12» لـ«إف 3» ثالثاً.

انطلقت المنافسات الاثنين الماضي بميدان الفلاح بمشاركة 3000 صقر، وبتنظيم نادي أبوظبي للصقارين بالتعاون وتحت إشراف مجلس أبوظبي الرياضي.

وشهد اليوم الرابع إقامة 7 أشواط تضمنت خمسة في منافسات أصحاب السمو الشيوخ وشوطين للعامة هواة.

وأسفرت منافسات أمس عن فوز الصقر «بي 66» لـ«إف 3 إس» بذهبية الشوط الأول لفئة الجير بيور ـ فرخ لأصحاب السمو الشيوخ، فيما حل «بي 10» لـ«النيف» وصيفاً وجاء ثالثاً «إيه 14» لصقور الظفرة 1، فيما فاز الصقر «بي 20» لـ«إف 3 أس» بطلاً للشوط الثاني للفئة ذاتها وجاء «بي 2» لأم 7 وصيفاً فيما كان المركز الثالث من نصيب «إيه 49» لصقور الظفرة 1.

وفي شوط الجير بيور ـ جرناس لفئة أصحاب السمو الشيوخ حلق بالذهب الصقر «بي 11» لأف 3 أس وحل ثانياً «طاغي» لأف 3 كي وثالثاً «إيه 50» لصقور الظفرة 1.

وفي الشوط الثاني للجير بيور جرناس توج «بي 3» لفريق الوصل بالميدالية الذهبية، وحصل على الفضية «بي 73» لـ«إف 3 أس»، فيما حصل على الميدالية البرونزية «إيه 32» لصقور الظفرة 1.

واختتمت منافسات اليوم الرابع بإقامة شوطين لفئة العامة هواة، وأسفرت نتائجهما عن تتويج الصقر «هادي» لسعيد أحمد بن الشيخ مجرن الكتبي بطلاً للشوط النهائي للجير بيور ـ فرخ، وحل ثانياً «إم 78» لمحمد هلال خلف المزروعي وثالثاً «21» لخميس راشد المزروعي.

ونال لقب الشوط النهائي لفئة الجير بيور ـ جرناس للعامة هواة فقد كان من نصيب الصقر «ذهب» لبطي حمد بطي القبيسي، وحل ثانياً «المحيط» لناصر خالد ناصر الهاجري، يليه «مشغل» لخالد طالب راشد البلوشي.

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