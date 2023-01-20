مهرجان التحدي للجوجيتسو ينطلق من العين اليوم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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ينطلق اليوم مهرجان التحدي للجوجيتسو في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات بمدينة العين، ويتضمن بطولة مخصصة لفئات البراعم والأشبال والناشئين للمراحل السنية من (4 - 17 عاماً)، وتستمر فعاليات المهرجان حتى بعد غدٍ الأحد، بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات في الدولة.

وقررت اللجنة المنظمة زيادة عدد الأبسطة الخاصة بالمنافسات تماشياً مع الإقبال على المشاركة في التحدي، وخصصت مجموعة من المكافآت والجوائز المالية للفائزين.

وقال يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «يمثل مهرجان التحدي للجوجيتسو أكثر من مجرد بطولة، فهو كرنفال متكامل تجتمع فيه العائلات والأسر».

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