السباق الدولي للدراجات المائية ينطلق غداً في جزر دبي

المصدر: دبي - البيان

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تستكمل في «جزر دبي» اليوم إجراءات المشاركة في سباق دبي الدولي للدراجات المائية - الجولة الثالثة من بطولة الإمارات 2023 - والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي 2022 ـ 2023.

وتستقبل اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المشاركين في السباق المرتقب غداً عند موقع الحدث بجزر دبي من أجل التسجيل النهائي للمتسابقين واستلام الأرقام وقمصان السباق إضافة إلى إجراءات الفحص الفني على الدراجات المشاركة، حيث حرصت اللجنة على توضيح كافة الشروط والتعليمات في الاجتماع التنويري مع المشاركين، أمس، عبر تقنية الاتصال المباشر.

وينتظر أن يشهد سباق الغد مشاركة أكثر من 60 متسابقاً يمثلون أكثر من 10 دول يتنافسون على ألقاب 10 فئة متنوعة هي واقف محترفين جي بي 1 وجي بي 2 ومخضرمين جي بي 2 وناشئين جي بي 3.3 وأشبال جي بي 3.2 وبراعم 3.1 وجالس محترفين جي بي 1 وجي بي 2 ومواطنين جي بي 3 وسبارك جي بي 4.

ومن المنتظر أن يبدأ البرنامج الزمني لمنافسات سباق دبي الدولي للدراجات المائية غداً، مبكراً، مع فترة التجارب الرسمية عند التاسعة صباحاً، استعداداً لبدء المرحلة الأولى (الصباحية) عند العاشرة تماماً فيما ستكون انطلاقة المرحلة الثانية (المسائية) عند الساعة الثانية بعد الظهيرة.

وينافس أبطالنا على صدارة الترتيب في الفئات المختلفة والتي تجمعهم بأبطال عالميين حيث يسعى خليفة خالد بالسلاح للمحافظة على صدارة فئة جالس محترفين أمام منافسيه، وأبرزهم بطلنا راشد الطاير الحر، فيما يتنافس عمر عبدالله راشد وسلمان العوضي على صدارة واقف محترفين، كما يتطلع سلمان مع بطلنا عامر حوير لمواصلة تألقهما في جالس جي بي 2.

ويخوض بطلنا أحمد عيسى الحمادي تحدي جالس جي بي 4 وأيضاً واقف جي بي 2 مع بطلنا العالمي سعيد العوضي وترتفع وتيرة التنافس في فئة جالس مواطنين جي بي 3 بين خليفة المرزوقي وخليفة المرزوقي وسالم آل علي وعبدالله الحمادي كما يسعى حريز المر بن حريز إلى مواصلة تألقه في فئة المخضرمين.

ويتطلع أبطالنا الصاعدون إلى التألق في فئات (واقف) الثلاث حيث يشارك كل من سهيل الطاير وراشد سالم طاهر وحمدان سالم وعمر الحمادي وسيف الشويهي، وفي فئة الناشئين 3.3 وسعود العوضي وعلي آل علي وأحمد سالم طاهر ومحمد راشد الطاير في الأشبال 3.2 وعبدالله العوضي وزايد الحمادي في البراعم 3.1.

دبي الرياضية

ومن المنتظر أن تقدم مؤسسة دبي للإعلام عبر قنوات (دبي الرياضية) غداً خدمة متميزة لمحبي وعشاق الرياضات البحرية من خلال البث المباشر لمراحل سباق دبي الدولي للدراجات المائية في الفترتين الصباحية والمسائية بلمسات المخرج محمد سعيد الكتبي.

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