عبدالله المري: ثقافة الرياضة تسهم في بناء مجتمعات إيجابية

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن شرطة دبي تولي اهتماماً بالغاً بالرياضات، والأنشطة الرياضية بمختلف أنواعها، وتؤمن بأن ثقافة وسلوك ممارسة الرياضة لدى الأفراد يسهم بشكل كبير في بناء مجتمعات أكثر إيجابية وإنتاجية، منوهاً بأن شرطة دبي لديها منظومة تخصصية لدعم الرياضة والرياضيين في شرطة دبي، من خلال البرامج والتسهيلات وأنظمة عمل، تساعدهم على الاستمرار في ممارسة هواياتهم، والمشاركة في البطولات المحلية والعالمية.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع «فريق الدراجات المائية بشرطة دبي» في مقر القيادة، بحضور العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعقيد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، والمقدم عبدالباسط علي، مدير إدارة الشؤون الرياضية، والوكيل أول راشد سهيل الطاير، مدرب الفريق.

واستمع معالي الفريق عبدالله خليفة المري من مدرب الفريق إلى المراحل، التي أعدوها ونفذوها، وصولاً إلى تأسيس أول فريق للجت سكي يتبع شرطة دبي من مختلف الأعمار، ومستوى أداء أعضاء الفريق والمشاركات، التي التحقوا بها، والإنجازات الفردية والجماعية للفريق.

وأشاد معاليه بجهود القائمين على الفريق، والتي أفضت لتأسيس الفريق في وقت قياسي، وتجهيز نخبة من هواة لهذه الرياضة، وحققوا إنجازات فردية في مشاركاتهم الشخصية السابقة، واليوم يشكلون فريق شرطة دبي للدراجات المائية، وأصبحوا جاهزين للمشاركات والبطولات.

ووجه معاليه إدارة الشؤون الرياضية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ومركز شرطة الموانئ، بتوفير الدعم اللازم للفريق من تجهيزات وبيئة حاضنة لهم، والعمل على تطوير ودعم مهاراتهم في هذا المجال، من خلال المتابعة والإشراف على أنشطتهم، وتقديم التسهيلات، التي تدعم مشاركاتهم في البطولات.

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