المازمي رئيساً لـ «حكام عربي الشطرنج»

المصدر: الشارقة-عدنان الغربي

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قرر مجلس إدارة الاتحاد العربي للشطرنج، برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، تعيين حكمنا الدولي عبد الله مراد المازمي، رئيساً للجنة الحكام، وتكليفه بمهمة التنسيق والتواصل مع الحكام بكافة الاتحادات العربية، بهدف تطوير عمل اللجنة، حيث يمتلك المازمي خبرات كبيرة في تحكيم مباريات الشطرنج، وتنظيم البطولات الدولية.

ويعد المازمي من أبرز حكام الشطرنج الدوليين منذ 2016، وهو منظم دولي لبطولات لعبة الأذكياء منذ 2020، إذ شارك في تنظيم وتحكيم أكثر من 100 بطولة دولية، وهو لاعب شطرنج سابق.

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