«فتيات الشارقة للشطرنج» يحتفي بصاحبات الإنجازات

المصدر: الشارقة- عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفى نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بلاعباته صاحبات الإنجازات، وبطلاته اللاتي تألقن محلياً وخارجياً في مختلف فرق المراحل السنية لعام 2022، خلال احتفالية أقيمت أول من أمس، بقاعة الجواهر بالشارقة. وحضرها العديد من الشخصيات الرياضية، يتقدمهم الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، رئيس الاتحاد العربي، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي راعي الحفل، اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وتريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وعبد العزيز الحصان الشامسي مدير إدارة الرياضة التنافسية في الهيئة العامة للرياضة.

وتم خلال الاحتفالية تكريم شركاء النجاح من الرعاة الاستراتيجيين والداعمين لمسيرة النادي، إضافة إلى تكريم موظفي النادي، وتم عرض فيديو عن إنجازات النادي على مدار عام 2022، وقدمت الحفل إيمان محمد آل علي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الإعلامية.

شكر

ورفعت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي، في كلمتها، أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، على الدعم اللا محدود، والرعاية لكل أنشطة النادي.

كما توجهت بالشكر إلى كل الجهات الداعمة، التي كانت لها أيادٍ بيضاء في مسيرة النادي خلال عام 2022، وتقدمت بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي، على دعمه للنادي من أجل تطوير العمل المؤسسي في النادي، والرعاة والداعمين وأولياء الأمور، وأيضاً وسائل الإعلام التي تقف خلف إنجازات النادي وتدعمه بشكل مستمر.

وأكدت أن الحفل يعد تكريماً لكل من اجتهد ونجح في حصد الميداليات والألقاب، سواء على مستوى المسابقات المحلية أو الخارجية، كما أن الحفل السنوي، يهدف لتحفيز لاعباتنا على المضي قدماً نحو منصات التتويج في كل البطولات وإدارة النادي، تتعهد باستمرار توفير كافة الأجواء المناسبة والبرامج والتدريب، من أجل الوصول إلى هدفنا الأسمى، وهو رفع علم الإمارات عالياً في كل المحافل.

وأضافت: نجحت لاعبات النادي خلال عام 2022 في تحقيق العديد من الإنجازات على المستوى الخارجي، والمسابقات المحلية، وحصدن عدداً كبيراً من الميداليات والألقاب، ولم تكن إنجازات النادي في حصد الميداليات والألقاب فقط، بل كانت هناك أنشطة متنوعة وفعاليات، وجاء الحصاد مميزاً بالفوز بالمركز الأول في المجال التوعوي الإعلامي، ضمن سباق الأندية للترشيد، كما حصل النادي على المركز الأول في برنامج صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير».

ميداليات

وحققت لاعبات النادي عدداً كبيراً من الميداليات والألقاب، منها حصول عائشة المعيني على المركز الأول في بطولة التشيك، ولقب أفضل لاعبة في البطولة، ونالت عبير علي، لقب أفضل لاعبة في في بطولة بيل الدولية للشطرنج في سويسرا، حققت المركز العشرين في الحدث الدولي.

وعلى صعيد المسابقات المحلية، حقق النادي ميداليتين في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث توجت عنود عيسى بالميدالية الذهبية فئة تحت 14 سنة، فيما نالت زميلتها حنان خليل الميدالية البرونزية في فئة السيدات.

وفي بطولة الإمارات الفردية في الشطرنج، حققت لاعبات النادي 9 ميداليات، منها 4 ذهبيات عن طريق عائشة محمد النعيمي وحنان خليل وعنود عيسى وكوشي كوشال، كما فاز النادي بثلاث ميداليات فضية، عن طريق عهود عيسى ونور خضريان، وساكشي كوشال، وحصدت لاعبات النادي ميداليتين برونزيتين، عن طريق ريم محمد الجسمي وإيمان الصباغ.

وفي بطولة دوري الشباب والناشئين للذكور والإناث للشطرنج عام 2022، حقق النادي المركز الأول في فئتين، تحت 18 سنة وتحت 12 سنة، والمركز الثاني والميدالية الفضية تحت 14 سنة و10 سنوات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز