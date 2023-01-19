المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن فريق «الإمارات القابضة» (ADQ) للدراجات الهوائية تشكيل أول فريق قاري للسيدات في الإمارات، بالتعاون مع اتحاد اللعبة، وتم تسجيل الفريق الجديد في الاتحاد الدولي للدراجات كفريق قاري تحت مسمى «الفريق الإماراتي لناشئات ركوب الدراجات الهوائية»،ويشارك الفريق الجديد مع فريق الإمارات القابضة في عدد من أهم سباقات الدراجات للسيدات على مستوى العالم، كما سيعمل الفريق فور تكوينه، على بناء وتعزيز قدرات ركوب الدراجات في الإمارات وخارجها.

وأعرب منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات عن سعادته بتشكيل الفريق الجديد، مؤكداً أنها لحظة مفصلية في تطور هذه الرياضة في الإمارات، وفرصة لدعم نموها، وقال: نأمل أن يحقق الفريق الهدف المطلوب، وأن يساهم في دعم وتمكين المرأة برياضة الدراجات لتقديم جيل من محترفات اللعبة.

وقالت ميليسا مونكادا، قائدة فريق «الإمارات القابضة» إن تشكيل أول فريق قاري للدراجات الهوائية للسيدات، يؤكد التزام «فريق الإمارات» القابضة للدراجات الهوائية بإحداث تأثير مجتمعي وتوسيع قاعدة السيدات الإماراتيات الموهوبات اللاتي يمارسن رياضة ركوب الدراجات الهوائية وبناء قدراتهن.

وأضافت: سيعمل الجميع على تقديم الفريق الجديد مسارات مهنية للسيدات الإماراتيات اللاتي يسعين لاحتراف رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وعلى المستوى الوطني، سنعمل على استقطاب وتطوير ورعاية المواهب وتدريبهن ليصبحن بطلات عالم في المستقبل في هذه الرياضة الممتعة.

وأوضحت: سيقدم فريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية للسيدات فرصاً تدريبية وعقوداً احترافية للاعبات الفريق الجديد، وقام بالفعل برعاية عضوتين متميزتين تلعبان ضمن الفريق الجديد.

ويتضمن الدعم الذي سيمنحه فريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية للعضوتين الجديدتين تقديم أفضل تدريب على الأداء الفردي، والتدريب الخاضع للإشراف، والإرشاد النفسي والجسدي، وبرامج السباق، وفرصة التعلم من تجارب الفرق المتنافسة في سباقات الجولة العالمية.

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