افتتاح المقر الجديد لمركز "فيفا الطبي" بدبي

المصدر: وام

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افتتح عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، المقر الجديد لمركز “ فيفا الطبي المتميز بدبي” في منطقة الجداف، اليوم الخميس .

ويعد هذا أول مشروع من نوعه داخل الدولة لخدمة الرياضة والرياضيين، والحاصل على شهادة اعتماد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

حضر مراسم الافتتاح المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وسامي القمزي رئيس مركز الفيفا الطبي، واللواء /م/ إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة.

وكان مركز "فيفا" الطبي تم افتتاحه عام 2016، ضمن شبكة التميز الطبي التي تضم 49 مركزاً في العالم، وتقدم خدمات طبية للرياضيين، قبل أن يفتتح اليوم مقره الجديد، وفقاً لأحدث المعايير التشغيلية والعلمية، والتي يتم وضعها وتحديثها من قبل اللجنة الطبية للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأقيم على هامش افتتاح المقر الجديد لمركز فيفا الطبي "ملتقى طب كرة القدم"، بمشاركة الدكتور اندي ماسي مدير القسم الطبي بالفيفا، والدكتور جورتشاران سينج رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والدكتور مصطفى الهاشمي رئيس اللجنة الطبية باتحاد الإمارات لكرة القدم.

وأشاد عوض صغير الكتبي بوجود مركز طبي معتمد من الفيفا في دبي، لما يقدمه من خدمات طبية راقية تعكس ثقة الفيفا في القدرات الإماراتية.. وقال : " تبذل الدولة جهودا كبيرة في استضافة أكبر المنشآت الطبية بمواصفات مطابقة للمعايير، وتقدم أفضل الخدمات الصحية للرياضيين وتسهم في الارتقاء بالطب الرياضي".

وأضاف: " من المنتظر أن تسهم الخدمات التي يقدمها مركز فيفا الطبي بدبي، في إقامة دورات وملتقيات تعود بالفائدة على أهل الاختصاص وتساهم في تطوير الطب الرياضي بالدولة ".

وقال سامي القمزي: " نعرب عن ارتياحنا للمضي قدما في تطبيق خطتنا الاستراتيجية للارتقاء بمركز فيفا الطبي المتميز بدبي، بما يواكب أهدافنا في تقديم أرقى الخدمات الطبية للرياضيين من داخل الدولة وخارجها، وزيادة الإشعاع العالمي ضمن خطة دبي للسّياحة العلاجية".

ويقدم المركز في مقرّه الجديد خدمات طبيّة على أعلى مستوى بفضل تطبيق أحدث المعاير التشغيلية والعلمية التي يتم وضعها وتحديثها من قبل اللجنة الطبية للفيفا.

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