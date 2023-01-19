77 ميدالية دولية و143 محلية إنجاز «دبي لأصحاب الهمم» في 22

المصدر: دبي - البيان

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أشاد مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، خلال اجتماعه، برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، بالإنجازات الرياضية والثقافية والمجتمعية التي تحققت دولياً ومحلياً خلال 2022.

منها 77 ميدالية (29 ذهبية و21 فضية و27 برونزية) في 28 بطولة دولية إلى جانب 143 ميدالية (65 ذهبية و46 فضية و32 برونزية) في 48 بطولة محلية.

وعبر مجلس إدارة النادي عن تطلعه لتعزيز هذه النجاحات بمزيد من الإنجازات خلال 2023، حضر الاجتماع محمد عبد الكريم جلفار نائب رئيس المجلس ومنى حماد ورئيسة الفلاسي عضوا المجلس وماجد العصيمي المدير التنفيذي.

واستعرض المجلس نجاحات 2022 حيث نظم النادي بطولة العالم للقوس والسهم، التي تعد الأكبر من حيث الأرقام والنتائج، علاوة على 3 بطولات لدولية «فزاع» في ألعاب القوى والريشة الطائرة ورفعات القوة، وفي الأنشطة الثقافية والمجتمعية، شارك 269 منتسباً في 158 فعالية للنشاط الصيفي، الذي أقيم تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم»، وقدم 63 من «أصحاب الهمم» أوبريت الوعد وهو لوحة فنية جسدت دعم القيادة الرشيدة لهذه الفئة.

وشارك 463 متسابقاً في مسابقة القرآن الكريم التي أقيمت تحت رعاية حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، فيما اشتمل المهرجان الرمضاني على 47 فعالية رياضية وثقافية ومجتمعية بتواجد 350 زائراً يومياً، واشتمل احتفال النادي بعيد الاتحاد على 16 فعالية بمشاركة 77 متطوعاً بحضور أكثر من ألف زائر بالقرية العالمية.

وفي الجانب الاجتماعي، أسهم النادي في علاج وتأهيل أكثر من 390 حالة ضمن مبادرة الصندوق الاجتماعي بالتعاون مع شركاء النادي الداعمين في هذا المجال.

وأعرب ثاني جمعة بالرقاد عن اعتزازه بالدعم الكبير الذي يحظى به أصحاب الهمم من القيادة الرشيدة في كل المجالات ما كان له المردود الإيجابي على مسيرتهم.

ووجه بالرقاد الشكر إلى الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم على رعايتها لمسابقة القرآن الكريم وإلى الهيئة العامة للرياضة ومجلس دبي الرياضي وشركاء النجاح من دوائر حكومية ومحلية والقطاع الخاص وهيئة دبي للثقافة والفنون، ما أسهم بشكل كبير في دعم أنشطة النادي الثقافية والمجتمعية والنتائج المميزة التي تحققت في عام 2022.

وقال: إن النادي تميز في المجال الرياضي كونه الأساسي في نشاطه بكثرة المشاركات وتواجد لاعبيه في المنتخبات وتحقيقهم نتائج مميزة رفع من حصاد منتخبنا في المحافل القارية والعالمية.

وأشار بالرقاد إلى استمرار نجاح بطولات «فزاع» والتي حظيت بمشاركات قياسية

وأثنى نيابة عن مجلس الإدارة على فرق العمل المختلفة بالنادي والتي أظهرت التميز، معرباً عن سعادة المجلس بما تم تحقيقه من أهداف تضمنتها الاستراتيجية العامة لمجلس دبي الرياضي.

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