النسخة الرابعة لـ«ألعاب الشركات» 25 فبراير في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقام النسخة الرابعة لدورة الألعاب الرياضية للشركات، بدعم من مجلس دبي الرياضي، يومي 25 و26 فبراير المقبل، في جامعة أميتي دبي، وتشمل 16 لعبة منها كرة القدم، كرة السلة والكريكت، كرة الطائرة الشاطئية، الريشة الطائرة، البادل تنس، تحدي اللياقة وبناء الفريق، والسباحة، فوزبول، الرياضة الإلكترونية، السهام، الرماية، الشطرنج وسباقات الجري.

وتعد الدورة الحدث الأكبر من نوعه في دبي، والمخصص للموظفين في مختلف الشركات المحلية والإقليمية والعالمية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، للتنافس في مسابقات رياضية خارج أوقات العمل لتعزيز روح الفريق وكسب فوائد صحية وبدنية.

وتلبي الدورة احتياجات جميع الموظفين من جميع القدرات البدنية والرياضية، وسيكون جميع اللاعبين مؤهلين للفوز فرصة الفوز بالجوائز المقدمة لأصحاب الأولى. وسيكون مرحبا بإحضار العائلة والأصدقاء للاستمتاع بالحدث، وتتضمن منطقة الأطفال فعاليات ترفيهية، الفنون والحرف اليدوية، والقفز.

وانطلقت الدورة في 2019، وكانت تعرف سابقاً باسم البطولة الرياضية للشركات، وهي تمنح موظفي القطاعين العام والخاص فرصة الخروج من بيئة العمل الروتينية، والتنافس وجهاً لوجه في مجال الرياضة واللياقة البدنية، والفوز بجوائز مالية وميداليات تقديرية.

توازن

وأكد محمد الحصري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة VIWELL: تتجاوز الدورة الرياضية لألعاب الشركات الصحة واللياقة، فهي تساعد على التوازن بين العمل والحياة، وتعزيز مكان العمل، والتشجيع على التعاون، وبناء الثقة والاحترام بين فريق العمل، وثبت أن مساعدة الموظفين على التواصل في بيئة غير متعلقة بالعمل لها تأثير إيجابي على زيادة الحافز والإنتاجية وسلوك الموظف في العمل، مع تعزيز الصحة الشخصية وضمان أن تصبح اللياقة البدنية أسلوب حياة للجميع في دبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز