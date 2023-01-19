خورفكان تستضيف بطولة الإمارات للجودو غداً

المصدر: خورفكان- البيان

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تستضيف الصالة الرياضية بخورفكان «مراكز الناشئة»، غداً بطولة الإمارات للبراعم والناشئين للجودو لعام 2023، المقامة بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، والتي تشهد مشاركة قياسية، يبلغ عددها نحو 200 لاعب من فئتي البراعم والناشئين للجودو من 10 أندية ممثلة في أندية الظفرة، والنصر، والشارقة الرياضي، والشارقة للدفاع عن النفس، وخورفكان، واتحاد كلباء، والفجيرة للفنون القتالية، وأكاديمية أوليمبس، وأكاديمية مرترنا، وأكاديمية نوجيرا.

وأكملت اللجنة الفنية بالاتحاد كل الترتيبات مع موعد إغلاق باب التسجيل للمشاركة، وفقاً للائحة الفنية التي حددت إقامتها بنظام اليوم الواحد، بداية بالأدوار التمهيدية في التاسعة والنصف من صباح الغد، وبعدها منافسات الأدوار النهائية، ثم مراسم التتويج لتكريم الفائزين الأوائل على مستوى البراعم والناشئين في ختام البطولة.

وعبر محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد عن شكره وتقديره لإدارة مراكز الناشئة بالشارقة على استضافتهم للبطولة العمرية، التي يحرص الاتحاد على تنظيمها سنوياً، بهدف اكتشاف المواهب الواعدة في كل موسم، دعماً للمنتخبات الوطنية، التي بدورها تستعد للمشاركة في بطولات عربية وخليجية وآسيوية عدة، من خلال متابعة الجهاز الفني لمنتخبات الفئات السنية الصغيرة للجودو، بهدف رصد المواهب الواعدة الجديدة، التي يمكن أن تسهم في دعم منتخبات الجودو، وشكر كل الجهات، التي أسهمت في استضافة وإنجاح تلك البطولة.

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