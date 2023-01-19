جاي فاين بطل طواف «داون أندر»

المصدر: البيان

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واصل جاي واين إظهار مستواه العالي في بداية الموسم بفوزه على المركز الثاني في المرحلة الثانية من طواف داون اندر في اديلايد، أستراليا.

شنّ فاين هجوماً عنيفاً في نيتل هيل الذي بلغ ذروته 20 كيلومتراً آخذاً معه مجموعة قوية من خمسة متسابقين بما في ذلك روهان دينيس (جامبو-فيسما) الذي يحتلّ الساحة وقميص القائد.

اندفعت المجموعة إلى الخط حيث قاد فاين من دون الضغط على الفرامل من حزمة المطاردة على المنحدر إلى الخط في ذاك اليوم من برايتون إلى فيكتور هاربور (154كم).

قفز دينيس بوضوح في 500 متر الأخيرة مع فاين خلفه والذي تأخّر عن منافسه بثانيتين.

وسوف يرتدي فاين غداً قميص كاي او ام كقائدٍ لهذا التصنيف على الطريق من نوروود إلى كامبلتاون (116 كم).

قال فاين: «لقد رأينا هذا الصعود في التقرير الليلة الماضية وعرفنا أنه إذا كان لدينا المجموعة الأفضل، فستتاح لها فرصة لعبور الخط النهائي.

لقد عملنا بشكل متماسك حقاً حتى النهاية وكان لدينا منفعة متبادلة وقدّمنا كل ما لدينا. إنه لأمر رائع العمل بخطة فريق لإجراء السباق كما فعلنا. لا يزال هناك 3 أيام على الانطلاق وما زالت الصعوبات الأصعب قادمة لذلك أنا متحمّس».

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