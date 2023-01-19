«أبوظبي إتش إس بي سي» للغولف تنظم حملة تنظيف لشاطئ ياس نورث

المصدر: ابو ظبي - البيان

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نظمت بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» للغولف حملة لتنظيف شاطئ ياس نورث على جزيرة ياس أول من أمس، وذلك بمشاركة نجمي جولة دي بي ورلد للغولف ويل بيسلينغ وكونور سيم وعدد من طلاب وموظفي أكاديمية وست ياس.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة مبادرات تشهدها بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» للغولف 2023 لدعم مساعي التنمية المستدامة في أبوظبي.

واستهدفت الحملة، التي نظمتها جولة دي بي ورلد، بالشراكة مع شركة ميرال لإدارة الأصول ومجلس أبوظبي الرياضي، أحد الشواطئ المجاورة لأرض ملعب ياس لينكس عشية انطلاق البطولة. وشارك في الحملة ما يزيد على 20 متطوعاً من مدرسة ويست ياس، ومجلس أبوظبي الرياضي، وجولة دي بي ورلد، إلى جانب نجمي الغولف، والذين نجحوا جميعاً في إزالة أكثر من 72 كيساً من النفايات.

وفي إطار التزامهما بحماية البيئية في أبوظبي، طرح كل من مجلس أبوظبي الرياضي وجولة دي بي ورلد عدداً من المبادرات الخاصة ببطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف مع تركيز خاص على الحد من النفايات البلاستيكية وزيادة الاعتماد على المواد متعددة الاستخدامات. ولن يسمح خلال البطولة باستخدام أي نوع من أوعية الطعام البلاستيكية الخاصة بالوجبات الجاهزة، بينما سيُنقل ما يصل إلى 70% من مخلفات البطولة بعيداً عن المكبات. وإلى جانب ذلك، تم تركيب أكثر من 500 متر مربع من ألواح الطاقة الشمسية في موقع البطولة لتوفير ما يصل إلى 3500 لتر من الوقود خلال فترة البطولة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت تغريد السعيد، المديرة التنفيذية لإدارة مجموعة الاتصال المؤسسي وتسويق الوجهات في ميرال: «يسعدنا أن نتشارك مع مجلس أبوظبي الرياضي وجولة دي بي ورلد في حملة تنظيف الشواطئ هذه في جزيرة ياس، كما نأمل في ميرال مواصلة دعم أنشطة الحفاظ على البيئة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، والتي نهدف بها إلى دعم قضايا الاستدامة وحماية الكوكب للأجيال القادمة».

ومن جهته، قال محمد أحمد الرميثي مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي: «نحن فخورون بمواصلة التزاماتنا تجاه دعم الاستدامة عن طريق بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» للغولف المرموقة. ونعتزم بلا شك إحداث نقلة نوعية وتحويل الطموحات إلى عمل مثمر لتسريع جهود التنمية المستدامة في أبوظبي وسائر أنحاء العالم».

وبدوره، قال توم فيليبس، رئيس الجولة الأوروبية في الشرق الأوسط لجولة دي بي ورلد: «يحقق برنامج غرين درايف الخاص بنا زخماً متسارعاً خلال عام 2023، لا سيما بعد الإنجاز الكبير الذي حققناه العام الماضي بقياس بصمتنا الكربونية عبر مختلف البطولات لوضع الخطوط الأساسية للانطلاق منها. كما طرحنا مبادرات جديدة للحد من الانبعاثات الكربونية وتخفيف آثار التغير المناخي على هامش فعالياتنا، وأكدنا التزامنا بتحقيق الحيادي المناخي بحلول عام 2040. لطالما أولت بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» للغولف أهمية كبرى لقضايا الاستدامة، وتمثل حملة تنظيف الشاطئ أحد الأمثلة التي تؤكد مساعي البطولة لترك بصمة إيجابية لدى المجتمع المحلي».

ومن ناحية أخرى، أكد مجلس أبوظبي الرياضي أن تذاكر الدخول العام ستكون مجانية وستتيح لعشاق رياضة الغولف مشاهدة المنافسات بين أبرز نجوم اللعبة العالميين، لا سيما مع تأكيد مشاركة بطل نسخة 2022 توماس بيترز، وحامل لقب 2019 شين لوري، وحامل لقبي 2017 و2018 تومي فليتوود، في بطولة هذا العام للمنافسة على كأس الصقر المجنح.

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