9 لاعبين ببعثة الإمارات في «خليجية الدواثلون»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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يشارك المنتخب الوطني للترايثلون في البطولة الخليجية للدواثلون، التي تنطلق اليوم «الجمعة» في الكويت، بمشاركة 120 لاعباً من جميع الدول خليجية.

ويترأس وفد الإمارات: محسن آل علي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للترايثلون، ويضم 6 لاعبين، هم: سعود الزعابي، خليفة النعيمي، سعيد الكندي، حمد الحفيتي، حامد اليماحي، حميد سيف الحفيتي، موزة الغفلي، رقية المرزوقي، عفراء المجر.

وأكد محسن آل علي أن البطولة تؤكد عمق العلاقات الخليجية، وقال: مثل هذه البطولات، تعدّ محطات إضافية للاعبينا، لاكتساب خبرات جديدة.

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