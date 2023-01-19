أًنس جابر تودع بطولة أستراليا المفتوحة للتنس من الدور الثاني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ودعت النجمة التونسية أُنس جابر، المصنفة الثانية عالمياً في لعبة كرة التنس، بطولة استراليا المفتوحة بعد خسارتها المفاجئة في الدور الثاني.

وخسرت أُنس جابر من التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بمجموع 1/2، في الدور الثاني من بطولة استراليا المفتوحة للتنس.

وتفوقت ماركيتا فوندروسوفا على أُنس جابر في المجموعة الأولى بنتيجة 1/6، قبل أن تعادل أُنس الكفة في المجموعة الثانية بنتيجة 5/7، ولكن حسمت التشيكية نتيجة المجموعة الثالثة الفاصلة 1/6.

الجدير بالذكر أن أُنس جابر فازت على منافستها تمارا زيدانسيك في الدور الأول بمجموع 1/2، وتأهلت إلى الدور الثاني قبل أن تودع البطولة أمام ماركيتا فوندروسوفا.

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